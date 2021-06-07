優勢警力防疫占領大菜市空間 北斗分局開出百張勸導單

本土疫情依舊嚴峻，政府祭出按照身分證字號尾數，單、雙數分流到傳統市場採購的措施，但因一家人身分證字號尾數有單有雙，傳統市場照樣熱鬧滾滾。彰化縣北斗警分局架設監視器球機監看北斗大菜市場和周圍擺攤，出動警車占空間，並開出103張勸導單，本月10日起改依道路交通管理處罰條例告發，罰款1200元起跳。

北斗鎮位在員林市到溪州鄉的中間位置，人流車流多，北斗大菜市場銜接舊市街，民生物資到美食小吃一應俱全，營業日車水馬龍，爆發本土疫情後，只有中華路美食街的人潮頓減，大菜市場影響不大。

北斗警分局6月2日起，出動警車提早到北斗大菜市場周邊占領空間，不讓攤販有地方違規擺攤，並警力編組手持大聲公、標語，沿途勸導和宣導，控制大菜市場周邊人流，警方也進一步架設監視器球機，監看大菜市場周邊有無流動攤販竄入。有些流動攤販擠進有限空間，照常擺攤做生意，北斗警方立刻到場開出勸導單，迄今開出103張；攤販和民眾迄今都能共體時艱，警方執行狀況良好。