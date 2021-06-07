社區通知實名制宅配口罩？詳查電話證實詐騙無誤

防疫期間，詐騙集團和病毒一樣活躍。中部地區民眾最近收到通知單，聲稱社區贈送每戶一盒口罩，而且為了「避免群聚」，要求收信者先撥打電話0901032728，根據中華電信網路黃頁電話簿顯示，這支號碼為「不可信賴」的電話，民眾紛紛轉傳和提醒，千萬別上當。

目前已知詐騙集團的行騙手法，包括來電佯稱需要核對居家隔離者的個資，要求提供詳細姓名、身分證字號、住址等資料，最近發生店家的QR Code疑遭偷換，民眾掃描假QR Code傳送手機簡訊給詐騙集團，近日則出現謊稱送口罩的宣傳信，信封煞有介事蓋戳章提醒民眾勿折疊重要文件。

收到信件的彰化縣張姓縣民表示，他從來沒聽說村里長和社區理事長要送口罩，家裡信箱被塞進這封信，信封及宣傳單都未署名寄件人及寄件單位，還註明實名制登記和宅配到家，令人越看越奇怪，他去電向村長及社區理事長求證，證實這封通知函是詐騙無誤。