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社區通知實名制宅配口罩？詳查電話證實詐騙無誤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

防疫期間，詐騙集團和病毒一樣活躍。中部地區民眾最近收到通知單，聲稱社區贈送每戶一盒口罩，而且為了「避免群聚」，要求收信者先撥打電話0901032728，根據中華電信網路黃頁電話簿顯示，這支號碼為「不可信賴」的電話，民眾紛紛轉傳和提醒，千萬別上當。

目前已知詐騙集團的行騙手法，包括來電佯稱需要核對居家隔離者的個資，要求提供詳細姓名、身分證字號、住址等資料，最近發生店家的QR Code疑遭偷換，民眾掃描假QR Code傳送手機簡訊給詐騙集團，近日則出現謊稱送口罩的宣傳信，信封煞有介事蓋戳章提醒民眾勿折疊重要文件。

收到信件的彰化縣張姓縣民表示，他從來沒聽說村里長和社區理事長要送口罩，家裡信箱被塞進這封信，信封及宣傳單都未署名寄件人及寄件單位，還註明實名制登記和宅配到家，令人越看越奇怪，他去電向村長及社區理事長求證，證實這封通知函是詐騙無誤。

張姓縣民說，這次疫情和去年不同，一天至少用掉一個口罩，如果出入人多的公共場所，一天用掉2、3個口罩是很正常的，醫療用口罩在本土疫情升溫後漲價1.5至兩倍，對消費者荷包很傷，歹徒利用全民防疫非常時期實名制登記騙取個資，實在很可惡。

民眾收到通知，向村里長及社區理事長、總幹事查證後，確認是詐騙。圖／民眾提供
民眾收到通知，向村里長及社區理事長、總幹事查證後，確認是詐騙。圖／民眾提供

詐騙集團 口罩 疫情

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