國1彰化路段4車追撞1死1傷 救援的拖吊車司機當場死亡

國道1號199.8公里北上彰化路段，今天清晨4時41分許發生4車追撞事故，其中一輛是前往救援的拖吊車，被後方槽車追撞，造成拖吊車黃姓司機當場死亡，另有轎車張姓駕駛頭部外傷及胸痛送醫，車禍發生約兩小時後，現場才排除，肇事原因由國道警察第3大隊調查中。

警方調查，由25歲張姓男子駕駛的白色豐田轎車，今天清晨4時41分許，行經彰化市國道1號199.8K北上路段時，疑似與一輛大貨車相撞，在中線故障，隨後由55歲黃姓司機駕駛拖吊車前來救援，黃在下車擺放交通安全警示設施時，後方駛來的槽車撞上拖吊車， 拖吊場車再波及黃姓司機，當場死亡。

彰化縣消防局第三大隊接獲通報抵達現場，見黃姓司機已經死亡未送醫，豐田轎車張姓駕駛頭部外傷及胸痛送往彰化秀傳醫院救治。

車禍發生後，阻斷北上路段，並造成車輛回堵3公里，直到6時16分才全部排除。

國道警察第三大隊表示，此件車禍的黃姓拖吊車司機，為拖吊事故車，在下車擺放道路安全標誌時，後方駛來的槽車撞到拖吊車後，拖吊車再碰撞黃姓司機造成死亡，為二次事故。

國道警察第三大隊提醒用路人，在國道發生車禍事故，如果車輛還可以移動、沒有人員受傷，應在快速採證後，應盡速將車移到安全處所，避免後續連環撞。若有人員受傷，則依高速公路及快速公路交通管制規則規定，在車道上後方100公尺以上、路肩後方50公尺以上擺設故障標誌，並且隨時注意後方來車，人員勿站立於車道上逗留，並應隨時提高警覺避免二次事故。