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影／三義火炎山明隧道涉車聚 苗警開出32張違規罰單
27輛轎車今天凌晨在苗栗縣三義鄉火炎山明隧道車聚，苗栗縣警察局調閱沿線監視器以車追人，舉發違規停車、闖紅燈、超速等32輛次違規，另將持續過濾沿線監視器、相關車輛行車記錄器畫面，如有競駛、競技等行為，將依公共危險罪嫌查辦。
苗栗警方今天凌晨3時46分接獲民眾報案，三義鄉火炎山明隧道內，有汽車車聚，妨礙其他車輛通行，通霄警分局、苗栗警分局員警接獲通報趕赴現場，車聚車輛已經離去，警方調閱監視器以車追人，過濾相關人車，鎖定27輛涉及車聚，其中違規停車17案、闖紅燈迴轉11案、左轉彎不依規定2案，及超速行駛2案，警方將通知相關人員到案說明，並舉發違規。
縣警察局表示，三義火炎山明隧道今天凌晨的車聚，涉及違反道路交通管理處罰條例，危害其他駕駛人的用路安全，警方將全力查明聚集者身分，深入調查相關違法違規情事，警方執法公權力不容挑戰，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。
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