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毒犯沒戴口罩上演飛車逃竄 2男遭中壢警壓制
桃園市中壢警分局今日下午執行緝毒專案，在中壢區一處路口，鎖定羅姓等兩名男子緝捕，警力上前鳴警笛示意停車，但兩男不理會還加速逃逸，連續闖了好幾個紅燈，險象環生。警方最後順利將車攔下，將兩人拉下車壓制逮捕，移送法辦。由於兩人在同一台車上卻未戴口罩，警方也依傳染病防治法，函請衛生局裁罰。
有民眾將警方逮捕犯嫌的畫面上傳至報廢公社，寫上「群聚 完美壓制 辛苦警察了」。中壢警分局副分局長詹枝松指出，今下午執行緝毒專案，在中壢區五光三街發現鎖定的2名犯嫌，警方鳴放警報器示意停車，但兩名犯嫌反而踩緊油門加速逃逸，還連闖數個紅燈，警力立即呼叫快打警力支援，下午2點多在中壢區延平路將該車攔下。
警方在羅男車上查扣二級毒品咖啡包10包及K他命2包等證物，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
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