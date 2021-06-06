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嘉義東石煙火廠驚傳爆炸 1移工大面積燒燙傷插管急救中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義東石鄉爆竹工廠「永豐煙火」今天下午2時許，驚傳爆炸意外，嘉義縣動員東石、朴子等分隊前往救援，現場燃燒面積約20平方公尺，火勢很快便撲滅，但仍造成一名移工燒燙傷送醫。

嘉義縣消防局今天下午2時20接獲民眾報案，指稱東石鄉永豐煙火工廠傳出巨大爆炸聲，並竄出濃濃黑煙，指揮中心隨即出動第一大隊東石、朴子等消防分隊，共11輛車前往救援，現場評估燃燒面積約20平方公尺。

火勢於下午2時35分撲滅，但現場傳出一名年約30歲的菲律賓籍移工，全身大面積燒燙傷，由業者自行開車送往嘉義長庚醫院救治。

初步了解，起火原因疑似工人在拖行爆竹原料時，摩擦致燃，詳細起火原因燃有待鑑識小組進一步釐清；長庚醫院表示，該名外籍移工，全身大面積3度燒燙傷，生命徵象不穩定，目前轉送加護病房插管治療中。

嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣東石鄉永豐煙火今天下午2時許驚傳爆炸意外，一名外籍移工全身大面積燒燙傷，目前仍在加護病房插管治療中。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 東石 移工

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