嘉義東石煙火廠驚傳爆炸 1移工大面積燒燙傷插管急救中

嘉義縣東石鄉爆竹工廠「永豐煙火」今天下午2時許，驚傳爆炸意外，嘉義縣動員東石、朴子等分隊前往救援，現場燃燒面積約20平方公尺，火勢很快便撲滅，但仍造成一名移工燒燙傷送醫。

嘉義縣消防局今天下午2時20接獲民眾報案，指稱東石鄉永豐煙火工廠傳出巨大爆炸聲，並竄出濃濃黑煙，指揮中心隨即出動第一大隊東石、朴子等消防分隊，共11輛車前往救援，現場評估燃燒面積約20平方公尺。

火勢於下午2時35分撲滅，但現場傳出一名年約30歲的菲律賓籍移工，全身大面積燒燙傷，由業者自行開車送往嘉義長庚醫院救治。