嘉縣東石煙火工廠傳爆炸聲 1名菲籍移工受傷

嘉義縣東石鄉永豐煙火工廠今天下午2時許傳出爆炸聲，廠房起火燃燒，有1名菲律賓籍男性移工受傷送醫，嘉縣消防局派遣東石分隊等救援，目前火勢已控制，起火原因待釐清。

嘉義縣消防局今天下午2時許接獲民眾報案指稱東石鄉永豐煙火工廠傳出爆炸聲，派遣東石、朴子、六腳等消防分隊人車前往救援。

消防人員抵達現場，拉水線和利用乾式滅火器撲滅火勢，火勢不到半小時即獲得控制，燃燒面積約20平方公尺；1名菲律賓籍的男性移工（30歲）全身有70%的2度燒燙傷、意識清楚，由廠方自行載送前往醫院救治。

消防人員初步了解，疑似移工施作時不慎引發火勢，起火原因待釐清；工廠人員則說，該名移工已有10年的工作經驗，不知為何會發生事故。