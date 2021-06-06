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影／5人室內群聚打高爾夫球遭到檢舉 宜蘭警方查獲送罰
宜蘭羅東警分局6月4日下午接獲檢舉，天津路疑似有民眾群聚，員警到場發現是高爾夫球教室，5人正在練打，有人沒戴口罩。負責人聲稱非營業，但已違反室內不得5人以上群聚的規定，警方依法函送衛生局依違反「傳染病防治法」開罰。
警方調查，公正派出所當天下午3點多獲報，楊姓高爾夫球教室負責人(78年次)供稱，他與4位朋友(余姓女子87年次，桃園人、曾姓男子83年次，新北市人、曾姓男子86年次，新北市人及日籍女子87年次)在練打室內高爾夫球，4人都是外縣市來的。
楊男辯稱，僅是好友聚會並非營業，但已違反第三級警戒室內5人以上的聚會規定，而且有部分人並沒有戴口罩，恐有傳播疫情疑慮。
警方依規定現場錄影、錄音及填報移送紀錄單，函報宜蘭縣政府衛生局，並呼籲現階段全國防疫警戒仍為第三級，民眾外出時須全程配戴口罩，停止室內5人以上，室外10人以上聚會，目前除了維生、秩序維持、必要性服務、醫療及工務所需外，其餘營業及公共場所都強制關閉，請民眾配合，以免觸法。
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