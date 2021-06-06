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雨彈狂炸路樹倒 南投警徒手排除被讚爆
受梅雨鋒面及彩雲颱風影響，南投縣連日豪雨，因雨量不少，信義、竹山等地均傳出路樹倒塌，部分路段交通受阻等情形，警方冒雨交管封路，通報主管機關，透過人力或重機具排除，員警在深夜大雨中清理倒樹背影，讓居民讚爆了。
竹山警分局指出，昨天午後起大小雨勢不斷，入夜雨況持續，投100線4.6公里集集往竹山方向路樹疑因大雨致路旁邊坡土質鬆軟，深夜10時許路樹突然傾倒，影響道路通行，當地社寮派出所接獲民眾通報後，隨即派員前往處理。
社寮所表示，投100線是竹山往返集集及鹿谷主要道路，路樹傾倒地點又無路燈，且下大雨視線不佳，嚴重影響用路人安全，當下除通報道路主管機關，該所所長林穎、警員林婉萱等人到場後冒雨啟動交管，甚至先行以人力進行排除。
社寮所員警為盡快排除路樹障礙，當下穿著警用雨衣，在大雨中手持簡易工具，以人力方式全力淸理傾倒路樹障礙，耗費2小時於今凌晨完成淸理，恢復雙向通行，其深夜中清除路樹的背影照被民眾讚爆；類似狀況，昨清晨也在信義鄉上演。
信義警分局表示，昨天清晨4時許接獲報案稱，台21線98公里處路樹傾斜斷裂，雙向交通均被阻斷，當地久美派出所長林保收、警員林資隆馳援現場並封鎖該段道路，通報信義工務段出動機具清除路樹，直至清晨5時30分才恢復通車。
南投縣警局則表示，近期各地因大雨，道路狀況多，民眾若發現因強降雨發生各類災情，可立即通報相關單位，以利迅速交管及排除障礙物，避免民眾因視線及路況不佳發生交通事故，近期也已請各派出所動員加強轄區巡邏。
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