快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨彈狂炸路樹倒 南投警徒手排除被讚爆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

受梅雨鋒面及彩雲颱風影響，南投縣連日豪雨，因雨量不少，信義、竹山等地均傳出路樹倒塌，部分路段交通受阻等情形，警方冒雨交管封路，通報主管機關，透過人力或重機具排除，員警在深夜大雨中清理倒樹背影，讓居民讚爆了。

竹山警分局指出，昨天午後起大小雨勢不斷，入夜雨況持續，投100線4.6公里集集往竹山方向路樹疑因大雨致路旁邊坡土質鬆軟，深夜10時許路樹突然傾倒，影響道路通行，當地社寮派出所接獲民眾通報後，隨即派員前往處理。

社寮所表示，投100線是竹山往返集集及鹿谷主要道路，路樹傾倒地點又無路燈，且下大雨視線不佳，嚴重影響用路人安全，當下除通報道路主管機關，該所所長林穎、警員林婉萱等人到場後冒雨啟動交管，甚至先行以人力進行排除。

社寮所員警為盡快排除路樹障礙，當下穿著警用雨衣，在大雨中手持簡易工具，以人力方式全力淸理傾倒路樹障礙，耗費2小時於今凌晨完成淸理，恢復雙向通行，其深夜中清除路樹的背影照被民眾讚爆；類似狀況，昨清晨也在信義鄉上演。

信義警分局表示，昨天清晨4時許接獲報案稱，台21線98公里處路樹傾斜斷裂，雙向交通均被阻斷，當地久美派出所長林保收、警員林資隆馳援現場並封鎖該段道路，通報信義工務段出動機具清除路樹，直至清晨5時30分才恢復通車。

南投縣警局則表示，近期各地因大雨，道路狀況多，民眾若發現因強降雨發生各類災情，可立即通報相關單位，以利迅速交管及排除障礙物，避免民眾因視線及路況不佳發生交通事故，近期也已請各派出所動員加強轄區巡邏。

南投縣連日豪雨，竹山投100線4.6公里處昨深夜路樹倒塌，員警在深夜冒雨清除，雨中背影被讚爆。圖／竹山警分局提供
南投縣連日豪雨，竹山投100線4.6公里處昨深夜路樹倒塌，員警在深夜冒雨清除，雨中背影被讚爆。圖／竹山警分局提供
南投縣連日豪雨，竹山投100線4.6公里處昨深夜路樹倒塌，員警在深夜冒雨清除，雨中背影被讚爆。圖／竹山警分局提供
南投縣連日豪雨，竹山投100線4.6公里處昨深夜路樹倒塌，員警在深夜冒雨清除，雨中背影被讚爆。圖／竹山警分局提供
南投縣連日豪雨，信義鄉台21線98公里處昨清晨路樹傾斜斷裂，員警馳援交管協助清除。圖／信義警分局提供
南投縣連日豪雨，信義鄉台21線98公里處昨清晨路樹傾斜斷裂，員警馳援交管協助清除。圖／信義警分局提供

路樹 集集

延伸閱讀

大雨來襲 中市和平、太平及新社區等邊坡改善見成效

台中貨車失控撞中科路樹釀3傷 駕駛：變換車道時打滑

南投竹山地震規模3.8 最大震度雲林3級

豪雨炸高雄！路樹「啪」一聲倒入輕軌軌道 幸未釀傷亡

相關新聞

資源回收場大火 半夜燒到白晝

台南市官田工業區一間資源回收場昨天凌晨三時許傳出火警，現場堆放大量易燃棧板，火勢猛烈，消防局四梯次增援近八十人，花三小時...

500顆西瓜一夜遭竊 瓜農心淌血

花蓮壽豐鄉「果豔西瓜」進入採收期，有宵小趁警察忙於防疫，趁夜到東華大橋下的瓜田一晚搬走近五百顆西瓜，瓜農損失至少廿萬元，...

疫情沒生意 遊覽車司機墜樓亡

四十一歲黃姓遊覽車司機前晚在家與妻子、岳母吃晚飯喝酒，透露受到疫情波及，生意一落千丈，心情低落。飯後黃妻先回房間睡覺，沒...

熱心護送失智老婦回家 3天後婦確診亡2警防旅館隔離中

台北市警局中山一派出所2名員警，5月26日熱心協助年約70歲的失智阿嬤返家，不料3天後接獲通知，阿嬤經送醫身亡，確診新冠...

國道火燒車剛正不阿小隊長身亡 為辦兒少性侵台中洽公

嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安，今天中午1時許駕駛偵防車，行經國道三號南向270.3公里，不明原因發生火燒車停路肩，雲林...

南投喪宅家祭11人遭警蒐證告發 民政局：不會罰

南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦理家祭，因現場超過10人，警方接獲檢舉前往瞭解蒐證，並依規並開出告發單，後續交由相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。