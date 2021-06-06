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私人神壇群聚誦經 8人被舉發哀號罰太重
新冠肺炎本土案例居高不下，高雄前鎮區仍有宮廟，無視防疫規定聚集信眾誦經，被警方舉發；每人將裁處6萬元到30萬元罰鍰，眾人紛紛直說「未免也罰太重」。
前鎮警分局表示，昨天晚上8點多時，前鎮街派出所接獲檢舉，指轄區內有私人神壇無視防疫規定群聚。
前鎮街派出所長楊鴻景獲報後，即率領7名警員前往查處。到場時，發現神壇內聚集20多歲的黃姓負責人，還有姓、陳姓、朱姓、王姓、蕭姓、劉姓、莊姓等6男1女，總共8人在內誦經。
雖然8人皆有佩戴口罩，但仍已違反非同住者室內不得超過5人聚集的防疫規定，警方蒐證後當場依傳染病防制法舉發8件，移請衛生局裁罰。
黃等人聽聞恐遭重罰，紛紛直說「未免也罰太重」，不敢置信。前鎮警分局也呼籲，目前疫情相當嚴峻，本土確診案例仍居高不下，尤其死亡案例每創新高，呼籲民眾在此艱難時刻切勿以身試法，務必遵守政府相關防疫規定，共渡難關。
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