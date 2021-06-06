台北市高齡夫妻同日身亡 死因待釐清
台北市中山北路一段附近民宅90餘歲陳姓夫妻昨天接連在家身亡，警方今天說，2名死者不是疫情被匡列對象，有慢性病史，初步排除他殺，疑猝死，死因待相驗才能釐清。
警方指出，昨晚上午7時許獲報，中山北路一段附近民宅有人倒臥家中，派員到場發現，一名男子已無呼吸心跳，疑死亡多時，死者為93歲陳姓男子，報案人為陳男的女兒，陳男有慢性病史，非疫情匡列對象。
警方表示，昨晚10時許接獲報案，同一地點有急救案，警消同時到場發現，一名約90歲女性疑因呼吸過度，倒臥家中，送醫前無呼吸心跳，經了解，女性死者為陳男妻子，有慢性病史，非疫情匡列對象。
警方說，初步勘查排除外力介入，2名死者的死因仍待檢方及衛生單位進一步調查、釐清。
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