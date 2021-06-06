台中貨車失控撞中科路樹釀3傷 駕駛：變換車道時打滑

一輛貨車昨晚8時許，行經台中市大雅區科雅一路、通山路撞擊路樹後車頭凹陷，導致乘客受困車內，警、消獲報到場救援，並協助2名受傷的乘客送醫。開車的吳姓男子表示，當時他要從快車道變換到慢車道時，貨車突然失控打滑，才會撞到路樹釀禍，警方初判肇因為未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待後續分析。

台中市消防局在昨天晚間8時許獲報，大雅區科雅一路、通山路發生一起貨車自撞路樹的交通事故，因貨車撞上路樹後凹陷，導致乘客受困在車內，經消防隊員利用器材破壞後，將受困的27歲男乘客、40餘歲女乘客救出，其中男乘客左腳骨折、肢體擦傷，女乘客則是口鼻流血，二人都被送往台中榮總醫院治療。

吳姓男子表示，當時他是行駛在科雅一路上，南向北要往大雅區方向前進，但行經案發地點時，不知是否是路面濕滑，貨車突然打滑失控，才會衝向路旁的矮樹叢、路樹釀禍。