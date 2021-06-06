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感謝清水警察助防疫 民間團體送千顆粽子

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

疫情持續升温，全國高度警戒，台中市清水警分局配合政府投入警力，加強各項防疫工作持續宣導勸導及違反禁令規定取締等工作，水幫魚公益協會理事長阮漢翔昨邀集協會幹部成員集資，製作粽子1000顆，致贈清水分局員警，感謝警察協助防疫辛勞。

理事長阮漢翔表示，疫情期間，警察除了勸導民眾戴口罩，宣導各項政府政策外，對於一般工作也沒鬆懈，工作非常辛苦，由於端午節將到，特別製作美味粽子，贈送清水警分局員警，以表達疫情期間，員警不辭辛勞的敬意。

清水警方表示，感謝理事長及協會對於警方工作的支持，因疫情未見趨緩，全國仍維持三級警戒，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定。

警方也提醒，民眾到市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，呼籲民眾務必配合，身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買等規定，大家共同為防疫工作加油努力。

民間協會贈送千顆美味粽子，今天送到台中市清水警分局，感謝警察防疫的辛勞。圖／警方提供
民間協會贈送千顆美味粽子，今天送到台中市清水警分局，感謝警察防疫的辛勞。圖／警方提供

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