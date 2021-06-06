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500顆西瓜一夜遭竊 花蓮瓜農心淌血
現值花蓮西瓜採收期，1顆大西瓜市價約在4、500元左右，成為宵小覬覦的農作物，時常傳出竊瓜事件。壽豐鄉有竊賊一夜之間偷走500顆「果艷西瓜」，讓瓜農無瓜可出貨，心都在淌血、欲哭無淚。警方獲報後，到場採證並調閱監視器，掌握可疑車輛與對象，積極查緝中。
花蓮縣種植的西瓜香甜可口，每年5、6月份是採收時期，玉里、鳳林鎮和壽豐鄉都有大片西瓜田，其中壽豐西瓜田總面積約有500公頃，農會自創「果艷西瓜」品牌，吸引民眾訂購品嚐西瓜消暑。
由於西瓜夏天熱賣，有竊賊趁著夜晚四下無人，到東華大橋下的瓜田偷走近500顆西瓜，讓瓜農林文國農一看急得跳腳。他說，這些西瓜都已被預訂，現在交不了貨，只能再想辦法，就連裝鐵絲網也沒用，一夜之間500顆西瓜不翼而飛，懷疑竊賊不只1人。
吉安警分局指出，昨天受理一起西瓜田竊案，目前警方已採獲重要跡證，鷹眼小組積極調閱案發現場周邊各路口監視器共13處，過濾進出人車外，並針對現場遺留寶特瓶及菸蒂採集DNA送驗比對，掌握相關事證及可疑車輛與特定對象，正積極查緝。
警方表示，每年規畫「護瓜」專案勤務，請瓜農成立手機通訊群組，隨時掌握採收動態，並依照農田面積、位置及收成順序，畫分責任區域，分別由瓜農及轄區偵查隊、各分駐（派出）所等單位分配巡守範圍，以交叉互換的方式增加巡邏密度，全力守護瓜農順利收成。
同時警方前往各西瓜行口及水果商行宣導，若收受來路不明的瓜果恐觸犯贓物罪，請各商行留意，有任何可疑情事請及時反應。
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