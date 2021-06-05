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釣客開賓士車滑落壽島險滅頂 網友：跑車變潛水艇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

有釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子，路過民眾發現紛紛拿手機拍攝，貼在臉書社群「東石之美」，網友紛紛留言說，「賓士跑車變潛水艇，好驚險！」

海巡人員說，昨天下午3點多，東石鄉掌潭村白水湖壽島，有輛賓士車不慎滑落廢棄鹽田，車輛卡住無法行駛，車主自行脫困，後因海水漲潮，車輛被淹，經訪查，車主開車到此釣魚，幸好逃出脫困，呼籲民眾前來遊玩，留意潮汐變化。

網友在社群「東石之美」貼賓士車落水及吊起照片，引發熱議：「這一條被我釣到的話我一定，拉不上來，這要特殊竿仔才行」；「真的是變成過鹹水了；壽島有潛水艇；跑車變遊艇；喝醉了嗎？」

在東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，導演陳玉勳勘景看上特有的「水沒」景色，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，縣府說，壽島不是島，白水湖也不是湖。

壽島海灘曾是日據時代海水浴場，位在朴子溪河口濕地的白水湖堤防畔，養殖大面積牡蠣，壽島從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里，在白水湖南安檢所可接陸地。

曾有9名男女到壽島沙洲拍電影，因漲潮受困沙洲，海巡人員獲報請漁民出動膠筏協助，將隊9人救援上岸，海巡人員說，到壽島、白水湖遊玩觀景、拍照，要留意潮汐的變化，可上氣象局網站查看，因為壽島、白水湖是潮間帶，既不是島也不是湖。

有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝
有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝
有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝
有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝
有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝
有名釣客昨天下午開賓士車，到國片「消失的情人節」拍攝場景的嘉義縣東石鄉白水湖壽島，疑不熟悉潮汐及路況，車子滑落廢棄鹽田卡住，碰上漲潮，車主趕緊逃出，請吊車吊起車子。記者魯永明 /翻攝

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