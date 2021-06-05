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台南豪雨天雨路滑 轎車自撞分隔島翻覆駕駛送醫
台南市42歲陳姓男子下午4時多駕駛轎車，經南區濱南路由北往南行，經過親水公園附近，因天雨路滑，車子打滑自撞分隔島後翻覆，人則卡在駕駛座上，台南市消防局據報後趕往救援，協助陳脫困後送醫急救，陳頭部撕裂傷，身體多處擦挫傷，所幸無生命危險。台南市警六分局指出，事故原因仍待釐清。
警方指出，下午4時左右獲報，灣裡派出所員警抵達時，陳姓駕駛已由警消人員協助脫困後，將人送醫急救。警方到院了解車禍經過，並在醫院對陳進行酒測，酒測值為零，並未酒駕。
警方調查，陳駕車經濱南路由北往南行，經過親水公園附近，因天雨路滑，車輛打滑自撞分隔島後翻覆，經路過車輛發現，立即報警處理。而員警到場時，由現場民眾提供駕駛家屬電話，聯繫家屬，委託商家將車輛移置。警方提醒，天雨路滑，行車要特別小心，減速慢行。
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