基隆查獲酒吧違規營業 業者：為生活只外賣酒類飲品
基隆市警方昨晚在仁二路查獲一家酒吧違規營業，業者坦承有開店，但未提供內用，僅供外帶或外送酒類飲品，為了生活，還表示沒有收到停業公文。警方依法函報基隆市政府進行裁罰。
市警察局第一分局忠二路派出所副所長殷育澤、警員王庭威、洪笙貿，昨天晚間7點多執行防疫稽查，發現仁愛區仁二路酒吧燈火通明，涉嫌違規營業，入內查看時並沒有客人。業者坦承營業，但表示未提供內用，僅供外帶或外送酒類飲品。
警方說，基隆市政府已在5月15日零時起公告各八大場所停止營業，第一分局將依規定函報基隆市政府進行裁罰。
第一分局分局長楊効宜表示，警方會每日針對轄內應暫停營業特定場所進行地毯式複查，如有查獲違規營業情事，將依法函報裁罰，請勿心存僥倖以身試法，呼籲業者、民眾務必配合中央流行疫情指揮中心規定，做好防疫工作。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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