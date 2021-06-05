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戴口罩捕撈文蛤 岸巡隊救起4漁工符合防疫規定　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓等4名漁業工作者今天受雇到芳苑鄉捕撈文蛤，專心採收時沒注意漲潮，等到潮水淹到大腿，連忙涉水近百公尺到海上工作平台避險，並撥打電話求救，海巡署中部分署第三岸巡隊和彰化縣消防局漢寶消防分隊同往，駕駛兩部救生艇載回他們4人。

第三岸巡隊王功安檢所值班人員今天上午6點多接獲通報，有4名漁民受困芳苑鄉漢寶蚵道海域，王功安檢所和鹿港巡邏站立刻知會消防局漢寶消防分隊，載運救生艇攜帶救生裝備前往救援。

第三岸巡隊表示，黃姓等4名年齡22歲到51歲的漁業工作者來自台南縣，受雇到芳苑鄉蚵道海域捕撈文蛤，因不熟悉彰化縣海岸地形和潮汐時間，專心工作沒察覺開始漲潮，等注意到水位升高，潮水已淹到大腿。

他們連忙涉水近百公尺走到避難用的海上工作平台，但平台距離海岸約3公里，退潮到可以步行走回海岸至少兩小時以後，他們爬上平台後撥打手機求救，岸巡大隊出動兩部救生艇載他們回到海岸，初步檢視黃姓等4名漁業工作者都戴口罩，沒外傷，他們做完筆錄後表示不需就醫，到王功安檢所休息片刻就各自離開。

4名漁業工作者安全回到岸上。圖／第三岸巡隊提供
4名漁業工作者安全回到岸上。圖／第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊出動救生艇救援4名漁業工作者。圖／第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊出動救生艇救援4名漁業工作者。圖／第三岸巡隊提供

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