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半夜馬路上出現不明球狀物 原來是「牠」誤闖車道

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，路過民眾擔心用路人經過可能造成危險通報湖內警分局，員警到場發現，原來球狀物是野生保育類動物穿山甲，疑似受驚嚇才會捲成球狀，員警經詢問動保處人員後，以麻布袋帶回派出所安置，最後交由動保處人員處理。

湖內警分局本月3日凌晨1時許接獲報案，田寮七星路上有球狀物體擋道，民眾擔心該路段較為昏暗，可能造成意外報警，員警到場接近一看，發現竟是一隻穿山甲，疑因誤闖車道又遇到車輛經過，一時緊張才將身體捲成球狀，意外成為路障。

員警因首次遇到類似案件，先將三角錐放置於穿山甲旁邊警示，致電聯繫動保處人員得知，穿山甲個性溫馴，應是受到驚嚇才會捲成球狀，員警擔心車輛來往會壓到穿山甲，小心翼翼將穿山甲裝進麻布袋，暫時帶回派出所安置，事後交由動保處人員協助處理。

湖內警分局長洪振順表示，萬物皆有生命，應該都要予以尊重，民眾駕駛車輛外出時，若發現道路有障礙物或有其他狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110，警方將視狀況給予處置，或聯繫相關單位協助處理。

高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道。記者陳玫伶／翻攝
高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道。記者陳玫伶／翻攝
高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道，員警以麻布袋裝起帶回派出所安置。記者陳玫伶／翻攝
高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道，員警以麻布袋裝起帶回派出所安置。記者陳玫伶／翻攝
高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道。記者陳玫伶／翻攝
高雄市田寮區七星路中央日前出現不明球狀物體擋道，原來是穿山甲誤闖車道。記者陳玫伶／翻攝

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