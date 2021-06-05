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北市首家裁罰！信義區酒吧偷營業 後門溜走的客人也罰

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

由於新冠肺炎疫情發燒，全國八大行業、飲酒店、KTV等行業停業，不過台北市信義區內有一家酒吧竟然偷偷營業，警方昨天接獲檢舉上門查緝，店家竟還讓顧客從後門離去，警方從店家內找到客人簽單，這家酒吧是台北市第一家違規營業被抓獲店家，違反聚會、特定場所未依規定停業等規定，將面臨6至30萬元罰款。

至於從後門離場的6名客人，將依照未依規定佩戴口罩者，依「傳染病防治法」處以新台幣3千元至1萬5千元罰鍰。

警方昨天晚上接獲檢舉，信義路4段上的一家酒吧在營業，警方查訪敲門，但都沒有人應門。警方持續聯繫店家，酒吧祝姓負責人開門，原本否認營業，說他回店內整理電子與網路線路，沒有顧客上門消費。

不過警方發現桌上有消費簽單，調閱監視器後，更發現有6名顧客群聚消費，最後祝姓負責人才坦承營業，警方也將通知離去的顧客通知到案說明。

顧客從酒吧後門離去。記者廖炳棋／翻攝
顧客從酒吧後門離去。記者廖炳棋／翻攝
警方詢問酒吧負責人。記者廖炳棋／翻攝
警方詢問酒吧負責人。記者廖炳棋／翻攝

北市 新冠肺炎 監視器

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