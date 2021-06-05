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應召站「不怕疫情阻止尋樂」 高雄警方打黃查偽圖女郎
高雄警方因疫情擴散，擔心應召女郎性交易成為防疫破口，嚴打不正當「人與人的連結」；警方發現應召站在臉書貼訊「不怕疫情」，由馬伕載小姐到85大樓應召賣淫，但嫖客認為小姐外表與貼網照片差很大，小姐一進房就遭「打槍」，趁小姐下樓搭馬伕的轎車擁上逮人，依法查辦。
據了解，高雄市刑警大隊偵六隊在臉書網頁，發現「大高雄外送茶」訊息，因疫情嚴峻，應召站還在訊息中強調，「保證每個小姐每天記錄妹妹的體溫，確認安全再上工」、「嚴格要求報班的妹妹，禁止去人多吵雜的地方」、「不怕疫情來阻止我們尋找快樂」，接到嫖客聯絡後，便改透過Line私訊，約定性交易地點。
應召站昨晚接到嫖客的私訊「找茶」，聯繫馬伕王姓男子（51歲）開車，載張姓女子（34歲）到高雄地標85大樓的日租套房應召，張女一進房間，被嫖客識出根本不同人，而且外表和身材與貼網照片差太多，「PO網照片是F罩杯，但看起來只有A罩杯」，未達成性交易。張女遭「打槍」拿了700元車馬費下樓，正要上王姓男子的轎車，警方立即衝上逮捕他們。
警方分別依妨害風化罪、社會秩序維護法，查辦王姓男子和張女，得悉貼網照片只是幕後的應召站隨意抓圖，讓應召女認可後便貼網。警方並認為他們違反高雄防疫規定，另將全案交由衛生局裁處。
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