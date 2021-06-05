應召站「不怕疫情阻止尋樂」 高雄警方打黃查偽圖女郎

高雄警方因疫情擴散，擔心應召女郎性交易成為防疫破口，嚴打不正當「人與人的連結」；警方發現應召站在臉書貼訊「不怕疫情」，由馬伕載小姐到85大樓應召賣淫，但嫖客認為小姐外表與貼網照片差很大，小姐一進房就遭「打槍」，趁小姐下樓搭馬伕的轎車擁上逮人，依法查辦。

據了解，高雄市刑警大隊偵六隊在臉書網頁，發現「大高雄外送茶」訊息，因疫情嚴峻，應召站還在訊息中強調，「保證每個小姐每天記錄妹妹的體溫，確認安全再上工」、「嚴格要求報班的妹妹，禁止去人多吵雜的地方」、「不怕疫情來阻止我們尋找快樂」，接到嫖客聯絡後，便改透過Line私訊，約定性交易地點。

應召站昨晚接到嫖客的私訊「找茶」，聯繫馬伕王姓男子（51歲）開車，載張姓女子（34歲）到高雄地標85大樓的日租套房應召，張女一進房間，被嫖客識出根本不同人，而且外表和身材與貼網照片差太多，「PO網照片是F罩杯，但看起來只有A罩杯」，未達成性交易。張女遭「打槍」拿了700元車馬費下樓，正要上王姓男子的轎車，警方立即衝上逮捕他們。