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19歲男與女友感情因素在9樓窗邊徘徊 警消耐心勸下

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子因情緒不穩，一時想不開在住家窗戶邊徘徊，幸好有警消到場苦口婆心將他勸下，送醫後未有大礙。

據了解，李男（19歲）疑因與女友之間的感情糾紛，而一時心情不佳，撥打電話給台北的友人，但在談天過程中李的友人察覺到李不對勁，且他不斷在住家9樓的房內窗邊徘徊，立即報警消處理。

警方到場時，李男已經由消防人員在李父陪同下帶下樓，送醫後無大礙。

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高雄李姓男子因情緒不穩，一時想不開在住家窗戶邊徘徊，警消到場後將他勸下。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子因情緒不穩，一時想不開在住家窗戶邊徘徊，警消到場後將他勸下。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子因情緒不穩，一時想不開在住家窗戶邊徘徊，警消到場後將他勸下。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子因情緒不穩，一時想不開在住家窗戶邊徘徊，警消到場後將他勸下。記者邱奕能／翻攝

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