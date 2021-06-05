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因疫情美食外送暴量 基隆警分析與汽車爭道違規易車禍

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

國內疫情嚴峻，確診個案仍居高不下，民眾在家減少外出，讓外送美食業續大幅成長，甚至暴量，基隆市街頭可看外送員穿梭大街小巷忙著接單送餐。日前就發生一起外送員車禍，基隆市交通隊分析，基隆市路幅較小，機車族經常與汽車爭道，多為搶快未注意車前狀況、違規跨越雙黃線或回轉，導致車禍發生。

交通隊交安組長張倩綾今天說，國內疫情處於高峰期，民眾選擇待在家減少外出，卻也順勢帶動外送業績，但外送員穿梭大街小巷忙著接單送餐，職業風險也不低。警戒第三級後，6月2日基隆發生一起外送員車禍，因外送員為搶時間未依規定讓車，在路口與另輛機車發生車禍。

根據交通隊統計，基隆市1到6月2日發生20件外送員交通事故，雖然與去年同期30件相較已減少許多，但隨著防疫期間愈來愈多人加入外送員的行列，不免令人擔心外送員交通事故是否會再增加。

張倩綾表示，據分析，基隆市的外送員常見肇事原因大多為未注意車前狀況、未依規定讓車及違反特定標誌（線）禁制等，由於基隆市路幅較小，機車族經常與汽車爭道，如果又為了搶快而違反交通規則，更容易導致車禍發生。

她提醒，外送員在爭取時間接單賺錢的同時，仍需注意遵守交通規則、專心騎車，切勿邊騎車邊想著接單，否則一旦發生交通事故，造成生命、身體或財產上損失，將更加得不償失。也呼籲民眾於外送平台訂購餐飲時，不要因為一點點時間的延誤就給予差評，儘量以鼓勵代替責備，期能減少外送員因趕單而造成憾事發生。

交通隊副隊長吳志權說，許多外送員在路上奔波，平台並主打「即時快速」的送餐時間，讓外送員為了趕單搶快而出車禍機率大增，再加上外送員有時不熟悉路況，一邊看手機一邊騎車，會影響其他用路人的安全，。

因疫情美食外送暴量，基隆警分析與汽車爭道違規易車禍。記者游明煌／翻攝
因疫情美食外送暴量，基隆警分析與汽車爭道違規易車禍。記者游明煌／翻攝
因疫情美食外送暴量，基隆警分析與汽車爭道違規易車禍。記者游明煌／翻攝
因疫情美食外送暴量，基隆警分析與汽車爭道違規易車禍。記者游明煌／翻攝

外送員 基隆 車禍

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