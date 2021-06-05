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嗜賭不怕染疫 開桌打麻將遭鄰檢舉吃上罰單還被送辦

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北警分局近日已接獲至少3起民眾報案，都是檢舉有店家或民宅內傳出麻將「洗牌聲」，員警登門臨檢也都發現有聚賭事實，這些賭客不怕染疫就怕沒牌打，通通被依違反傳染病防治法規定，送交衛生局裁罰，同時也以違反賭博罪函送偵辦。

竹北警方表示，已連續多天都接獲民眾檢舉聚賭，包含2日晚間10時許有民眾檢舉一旁的小吃店明明沒有營業，卻傳來喧嘩聲，員警當門才發現是小吃店，因為生意不好沒客人閒得發慌，乾脆找來親朋好友開桌打牌，雖然小吃店自稱牌友都是親戚，但因為現場有5人，以違反防疫規定，因此依法開單告發。

3日上午8時許竹北警方又接獲民眾報案，指出有計程車車行，裡頭有人群聚聊天、打麻將，員警上門臨檢時，裡頭的人員不錦有8人群聚，更還有人沒有戴口罩；昨晚9點也有民眾報案民宅傳出麻將洗牌聲，同樣違反室內群聚規定。

警方就表示，這幾起群聚打麻將案件，都依違反傳染病防治法規定，現場製作稽查紀錄表，將函報新竹縣政府衛生局進行裁罰，同時其中一處因有疑似營業賭場事實，更有抽頭者，該名抽頭者將以違反賭博罪函送新竹地檢署偵辦。

民眾在屋內群聚打牌，達5人就算違反防疫規定，被查獲將被依規開罰。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾在屋內群聚打牌，達5人就算違反防疫規定，被查獲將被依規開罰。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾在屋內群聚打牌，達5人就算違反防疫規定，被查獲將被依規開罰。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾在屋內群聚打牌，達5人就算違反防疫規定，被查獲將被依規開罰。記者巫鴻瑋／翻攝

麻將 衛生局 新竹

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