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竹東青少年半夜宮廟前搞車聚 無視防疫規定還16人群聚
新竹縣竹東鎮3日凌晨有群青少年，無視防疫規定在一處宮廟前廣場聚集，員警巡邏經過時該群青少年還有說有笑，完全不知已經違反禁止戶外10任群聚的防疫規定，員警立刻上前勸導，這群青少年才停止嘻笑打鬧的行為；警方就呼籲家長應告誡孩子防疫期間勿在外流連，以免染疫上身。
竹東警方是在3日0時，由竹東派出所長林達偉，率警員朱偉誠、黃子睿、陳相如、周鈺城等人巡邏時，在環山路普照宮平台處，發現有16名年紀約高二、高三的青少年，疑似相約騎車出遊，停車於此處車聚，並且不斷喧嘩打鬧。
員警立刻上前勸導，要求該群青少年保持社交距離站立，該群青少年才一臉不情願地配合；員警隨即向現場的青少年們宣導現在防疫三級警戒期間，禁止室外10人以上群聚的規定，要求他們簽完稽查紀錄表後立刻解散。
警方就說明，依據中央流行傳染病指揮中心公告，於防疫第三級警戒期間，禁止室內5人以上，室外10人以上集會，若有違反者，可依傳染病防治法第37條第一項第一款及同法第67條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，也提醒家長多注意孩子行蹤，不要讓他們隨意外出群聚，讓自己陷入易受感染的風險之中。
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