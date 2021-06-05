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打牌檢舉暴增！彰化警查獲22名群聚牌咖 斬斷傳染鏈

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣傳出麻將牌咖間傳染鏈，縣長王惠美日前召集彰化縣警察局，召集8位分局長、偵查隊長、72派出所所長視訊會議，動員警力針對經常賭博場所，做嚴厲的約制與查緝，累積至昨天止查獲4件22人，大都辯稱是友人間泡茶休憩，但現場明顯架好麻將桌，且是超過室內5人以上的非同住者群聚，警方仍開出稽查單。

彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方積極查緝。圖／彰化縣警局提供
彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方積極查緝。圖／彰化縣警局提供

全國防疫緊戒已提升為第三級，彰化縣近日爆出「麻將牌咖傳染鏈」，縣內除了有12名牌咖確診，加上家族接觸者傳染也有7人確診，因牌咖間有的未必相互熟識，在匡列上有困難，衛生局還發起「牌咖快篩動員令」，也一再強調不要群聚打牌。

許多居民擔心牌咖傳染鏈擴散，檢舉案件暴增，彰化分局光是這幾天就累積有近百件打牌檢舉，甚至熱心提供電話地址供警方稽查，彰化縣陸續匡列全縣屢遭檢舉或易群聚賭博的場所共351處，派轄區員警頻繁前往約制與實施勸導取締。

彰化查獲的4件群聚打牌中，兩件在彰化，分別有5人群聚，另兩件在員林，也各有6人聚集打牌，警方指出，同住者打牌大都會排除，但這些非同住者群聚有的沒有戴口罩，甚至還有飲料、茶杯在旁，顯見缺乏防疫意識，各案都開立稽查單後將函移本縣衛生局辦理裁罰。

彰化縣長王惠美強調，民眾應避免非同住者的室內非必要社交聚會，尤其是室內麻將牌桌查察取締工作將嚴格執行，如查獲賭博事實必依法偵辦，發現違規群聚將開立稽查單並函移權責單位，依照傳染病防治法可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，警方也會針對易群聚賭博場所實施複查，斬斷牌咖傳染鏈。

彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方近日查獲4件22人群聚打牌。圖／彰化縣警局提供
彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方近日查獲4件22人群聚打牌。圖／彰化縣警局提供
彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方針對超過室內5人以上的非同住者群聚打牌嚴格稽查。圖／彰化縣警局提供
彰化麻將牌咖傳染鏈擴大，警方針對超過室內5人以上的非同住者群聚打牌嚴格稽查。圖／彰化縣警局提供

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