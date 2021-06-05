女子情緒不穩摔iPhone欲自傷還踹警 警安撫後強制送醫

台北市24歲楊姓女子日前因與配偶整吵，在家情緒不穩，多次對家人大聲咆哮且不時摔手上的iPhone以及桌上物品，她家人見狀報警尋求協助。警方到場後花了近半小時安撫楊女情緒，不料她卻突然走向櫥櫃拿出剪刀準備自傷，警員當下立刻奪走剪刀，並將她依精神衛生法強制送醫。

內湖分局西湖派出所2日獲報，派遣警員唐志成、林穎柔到場。楊女家人稱她與同居配偶因家庭因素有所紛爭，已試圖安撫但她仍情緒不穩大聲咆哮，更屢次摔手上的iPhone洩憤；警方一同與家屬安撫楊女，同時通知消防局派遣救護人員協助。

想不到，楊女在警消與家屬合力開導勸說之際，突然起身走向櫥櫃，拿出一把銳利剪刀準備自傷，警員林穎柔見狀立馬朝她臉上微噴辣椒水並大聲喝止「不要這樣子，妳拿剪刀準備要割自己的手了」，奪走剪刀後便依法將她強制送醫。

當警消欲將楊女送醫，不料她情緒失控，不僅出手打人，更出腳踹林員腹部；林員不畏疼痛仍合力將她上銬實施保護管束，並會同家屬戒護送醫。

楊女家屬表示，她過去就有情緒不穩經驗，非常感謝警方積極處理，防止憾事發生。事發後，林員經檢查無大礙，警察局駐區呂督察代表局長慰問、關心，並致贈慰問金給她加油打氣。