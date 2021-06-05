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企業挺豐原警防疫 捐防護面罩共抗疫情
新冠肺炎疫情嚴重，警察站在第一線協助防疫，「永豐國際同濟會」與「連結城鄉情-愛心美好團」有感員警勤務高風險，捐贈500個防護面罩給台中市警察局豐原分局，希望提高員警值勤安全，為第一線警察加油打氣。
隨著本土疫情升溫，派出所員警全力配合執行防疫任務，常與居家檢疫或居家隔離的民眾有密切接觸，是高風險族群，為顧及員警健康，永豐國際同濟會會長詹曜安與連結城鄉情-愛心美好團團長李幸容致贈防護面罩，以行動支持警察工作。
台中市警察局豐原分局表示，警察是協助居家防疫或隔離的第一線人員，執勤環境險峻，非常感謝詹會長與李團長熱心捐贈防疫物資，除了能落實防疫工作，也讓值勤員警多一份保障。
分局長吳銘淵表示，防疫無國界，面對來勢洶洶的疫情，警察兄弟站在第一線扛起守護市民的重擔，責無旁貸，也請大家遵守防疫相關規定，保護自己，也保護他人，一起攜手齊心度過疫情危機。
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