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北投一家四口三人身亡！發燒女兒快篩呈陽性

謠傳苗栗新北不實疫情 2人遭調查局法辦

中央社 / 台北4日電

法務部調查局今天表示，網路近日流傳苗栗縣、新北市不實疫情訊息，已查出分別為林姓女子、張姓男子所為，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

調查局發布新聞稿表示，通訊軟體LINE近日謠傳苗栗三灣鄉一名確診個案家人在頭份市場賣水果，還指確診個案一家10口集體在醫院隔離，調查後發現是林姓女子散布不實訊息，苗栗縣調查站昨天已約談林姓女子移送法辦。

此外，LINE另流傳新北新店區一家自助餐店有確診者，並指某里、某捷運站附近有人確診；新北市調查處向當地里長及自助餐店查證，實際上無人確診，但店家生意已大受影響，將把散布謠言的張姓男子移送地方檢察署偵辦。

肺炎 紓困振興

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