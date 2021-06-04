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散布不實確診足跡引恐慌 調查局逮2網友送辦
本土疫情持續嚴峻，調查局追查發現，有網友假藉地方村長名義，將確診家屬居家隔離情形，謠傳成醫院隔離，造成地方恐慌，還有人造謠自助餐店有確診人用餐，昨天約談2網友到案，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
調查局資安站調查，近日LINE謠傳，「注意！三灣個案（10人大家庭）的家人在頭份市場（早市）賣水果！！！」、「豈知今日校正回歸確診，全家十口集體於頭份為恭醫院隔離中，還有鄰居？」等訊息，有人假藉地方村長名義轉發，更將確診家屬居家隔離之狀況，謠傳成於「為恭醫院」隔離。
經查該訊息是北部林姓女子散布，調查局苗栗縣調查站昨天約談林女到案，林女表示訊息來自LINE群組，未查證即轉傳他人，依法移送新北地方檢察署偵辦。
另外，LINE謠傳「狂咳男……已經被查出，在新店信義里=>寶安街北邊，正好是，大坪林捷運站後面！=>請大家留心，留意，那區塊！」、「最新消息：新店品味香隔壁的自助餐店，今晚7點有確診者剛被帶走」及「仁愛市場，郵局對面，中正國宅對面」等訊息，新北市調查處向當地里長及自助餐店查證，確實無人確診，但店家生意因此遭受衝擊。
經查消息是北部張姓男子散布，認定時值疫情緊繃之際，散布不實確診足跡嚴重危害民生及公共秩序，昨天約談張男，但張男拒絕到案，依規定送辦。
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