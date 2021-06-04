老翁跌落新化林場後山失蹤 搜救人員不放棄幸運獲救

臺南新化警分局新化派出所6月3日日前接獲民眾報案，居住於礁坑里山區穆姓老翁不知去向，報案人表示該老翁不良於行及且有輕微失智，一旦失蹤時間拖久恐有生命危險，警方立即啟動線上人員及通報鄰近派出所進行協尋，入夜後山區視線不佳道路不明顯，周邊無明顯標的物，協尋不易，員警遂配合當地里長及熟悉路況的巡守隊人員一同尋找，終於在山區溪谷找到該名老人，及時 挽救其生命。

據指出，穆姓男子（69歲）3日下午4時40分，在新化區礁坑里九層嶺住家附近走失。

「礁坑里巡守隊」隊長羅萬來隊長接獲通知後，下午5時許召集巡守員與里民共16人及配合新化分局員警協尋，晚間8時15分在新化區中興林場後方斷崖樹林半山腰，發現失智老人卡在樹根無法動彈，並立即運用人力與繩索合力拉上來。

警方表示，幸及時救援，老人意識尚清楚能表達，僅頭部輕微受傷，身體無大礙，遂通知救護車送醫，家屬對於員警及巡守隊人員積極協助找尋老人深表感謝。