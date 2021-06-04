聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁跌落新化林場後山失蹤 搜救人員不放棄幸運獲救
臺南新化警分局新化派出所6月3日日前接獲民眾報案，居住於礁坑里山區穆姓老翁不知去向，報案人表示該老翁不良於行及且有輕微失智，一旦失蹤時間拖久恐有生命危險，警方立即啟動線上人員及通報鄰近派出所進行協尋，入夜後山區視線不佳道路不明顯，周邊無明顯標的物，協尋不易，員警遂配合當地里長及熟悉路況的巡守隊人員一同尋找，終於在山區溪谷找到該名老人，及時 挽救其生命。
據指出，穆姓男子（69歲）3日下午4時40分，在新化區礁坑里九層嶺住家附近走失。
「礁坑里巡守隊」隊長羅萬來隊長接獲通知後，下午5時許召集巡守員與里民共16人及配合新化分局員警協尋，晚間8時15分在新化區中興林場後方斷崖樹林半山腰，發現失智老人卡在樹根無法動彈，並立即運用人力與繩索合力拉上來。
警方表示，幸及時救援，老人意識尚清楚能表達，僅頭部輕微受傷，身體無大礙，遂通知救護車送醫，家屬對於員警及巡守隊人員積極協助找尋老人深表感謝。
新化分局對於同仁及協勤民力積極為民服務的精神表示嘉勉，並表示家中長輩如高齡或患有失智情形，應多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若親屬行蹤不知去向即可向警方報案協尋，並記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言及攜帶物品等等特徵，也可為家人配載GPS行動裝置，儘快定位，讓警方協助及早尋回家人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言