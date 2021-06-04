快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁跌落新化林場後山失蹤 搜救人員不放棄幸運獲救

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

臺南新化警分局新化派出所6月3日日前接獲民眾報案，居住於礁坑里山區穆姓老翁不知去向，報案人表示該老翁不良於行及且有輕微失智，一旦失蹤時間拖久恐有生命危險，警方立即啟動線上人員及通報鄰近派出所進行協尋，入夜後山區視線不佳道路不明顯，周邊無明顯標的物，協尋不易，員警遂配合當地里長及熟悉路況的巡守隊人員一同尋找，終於在山區溪谷找到該名老人，及時 挽救其生命。

據指出，穆姓男子（69歲）3日下午4時40分，在新化區礁坑里九層嶺住家附近走失。

「礁坑里巡守隊」隊長羅萬來隊長接獲通知後，下午5時許召集巡守員與里民共16人及配合新化分局員警協尋，晚間8時15分在新化區中興林場後方斷崖樹林半山腰，發現失智老人卡在樹根無法動彈，並立即運用人力與繩索合力拉上來。

警方表示，幸及時救援，老人意識尚清楚能表達，僅頭部輕微受傷，身體無大礙，遂通知救護車送醫，家屬對於員警及巡守隊人員積極協助找尋老人深表感謝。

新化分局對於同仁及協勤民力積極為民服務的精神表示嘉勉，並表示家中長輩如高齡或患有失智情形，應多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若親屬行蹤不知去向即可向警方報案協尋，並記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言及攜帶物品等等特徵，也可為家人配載GPS行動裝置，儘快定位，讓警方協助及早尋回家人。

台南市新化區穆姓老翁失足卡在山壁動彈不得，警方和巡守隊連夜搜索獲救。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區穆姓老翁失足卡在山壁動彈不得，警方和巡守隊連夜搜索獲救。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區穆姓老翁失足卡在山壁動彈不得，警方和巡守隊連夜搜索獲救。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區穆姓老翁失足卡在山壁動彈不得，警方和巡守隊連夜搜索獲救。記者吳淑玲／翻攝

巡守 失智

延伸閱讀

新北坪林石碇等山區豪雨 慎防坍方溪水暴漲

彩雲颱風估今伴鋒面來襲 南投河川局籲防汛整備

新竹山區聯外公車減班 勸導觀光客勿預約乘車

山區小確幸！他曝「超強補貨車」開到家 網狂讚：太方便

相關新聞

影／又是你！美籍男拒實名制逛超商 警移送四次還不怕

又是你！台中市一名美籍男子昨晨在超商買菸拒實名制，店員一見「熟面孔」立即報警。原來男子上月29日至今，分別因未戴口罩、拒...

立委翁重鈞駕車車禍 88歲騎車老翁摔車急救10天不治

立委翁重鈞上月26日駕車行經嘉義縣布袋鎮172線，因不明原因與同一方向騎機車88歲蔡姓老翁發生車禍，翁重鈞下車向警消報案...

老翁跌落新化林場後山失蹤 搜救人員不放棄幸運獲救

臺南新化警分局新化派出所6月3日日前接獲民眾報案，居住於礁坑里山區穆姓老翁不知去向，報案人表示該老翁不良於行及且有輕微失...

臉書投資搶購疫苗抽獎休旅車 學生、家庭主婦被詐130萬

新冠肺炎疫情嚴峻，詐騙集團在臉書貼文招募投資搶購疫苗，收取匯款不出金，1個多月向16人騙得130餘萬元；刑事局拘提錢姓男...

警秒化身綠巨人浩克 推動3.5頓貨車脫困

台中市李姓貨運司機送貨途中，貨車故障卡在車陣，台中市警員黃姚敦賓身穿綠色反光背心，瞬間化身綠巨人浩克在後方推車，女警鄭依...

左營派出所「館長」 苦讀2年考上警大刑事研究所

高雄左營警分局文自派出所警員方鴻儒，歷經2年苦讀，在今年如願以償考上警大刑事研究所，方鴻儒不驕不餒，謙虛的說「日後會繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。