臉書投資搶購疫苗抽獎休旅車 學生、家庭主婦被詐130萬

新冠肺炎疫情嚴峻，詐騙集團在臉書貼文招募投資搶購疫苗，收取匯款不出金，1個多月向16人騙得130餘萬元；刑事局拘提錢姓男子等3名領款車手，依詐欺罪嫌解送，檢方複訊後命錢男5萬、劉男3萬元交保，請回李女。

警方調查，詐團去年12月在臉書家庭代工及求職社團貼文，以「全民戰役」為標題，自稱美國「AMA基金會」要招收2萬名會員投資預購疫苗，與被害人加入LINE聯繫。

犯嫌指示被害人在「AMA戰役平台」網站註冊，匯款2千至20萬元不等至人頭帳戶，以升級會員，並下載APP點擊連結參加抽獎，再以抽中休旅車可折現70萬元，須支付稅金要求匯款7萬元。33歲錢男涉嫌擔任車手頭，指揮28歲劉男、42歲李女提領贓款。

被害人匯款又去無回報案，刑事局偵一大隊第三隊過濾165反詐騙專線資料，上月3日在高雄市某超商拘提錢，劉、李則在高雄住處被拘捕。3人稱受託跑腿領錢，每天酬勞1千至2千元，不知是詐騙。