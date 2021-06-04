警秒化身綠巨人浩克 推動3.5頓貨車脫困

台中市李姓貨運司機送貨途中，貨車故障卡在車陣，台中市警員黃姚敦賓身穿綠色反光背心，瞬間化身綠巨人浩克在後方推車，女警鄭依婷在後方引導車流，李也與黃合力推動3.5噸重貨車，前後過程不到半小時，順利排解後方車流。

台中市警察局第四分局南屯派出所員警黃姚敦賓、鄭依婷巡邏行經南屯區南屯路與媽祖巷口，發現一輛物流貨車「卡」在車陣中，鄭員負責從旁疏導交通，黃員則協助李姓貨車司機(31歲)，兩人合力將3.5噸重的貨車推到路邊，由於黃姚敦賓穿著警用綠色反光背心，民眾遠看如同綠巨人浩克推動貨車一搬，相當吸睛。

經警方了解，貨車因為電池故障，失去動力無法啟動，導致拋錨在馬路上，由於該處道路十分狹窄，又是市區公車必經路線，所幸員警與司機合力將貨車推到路旁安全處，順利化解危機。