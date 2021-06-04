影／又是你！美籍男拒實名制逛超商 警移送四次還不怕

美籍男子進超商購物不戴口罩、拒實名制，見警方到場情緒激動以英文大喊，「我戴口罩不能呼吸」、「新冠肺炎是假的」，遭警方四度移送。記者林佩均／翻攝 又是你！台中市一名美籍男子昨晨在超商買菸拒實名制，店員一見「熟面孔」立即報警。原來男子上月29日至今，分別因未戴口罩、拒實名制遭警方移送，昨晨男子戴口罩進超商拒絕實名制，再度違反傳染病防治法遭警方4度移送，最高可處1萬5千元罰鍰。民眾氣憤錄下外籍男子誇張行徑，直呼希望市府嚴懲重罰。

全台新冠肺炎疫情嚴峻，租屋在台中市的美國籍男子Boyd(37歲)，上月29日兩度在北屯區文心、崇德路旁閒晃、未戴口罩抽菸，不聽警方勸阻，還情緒激動以英文大喊，「我戴口罩不能呼吸」、「新冠肺炎是假的」，遭警方兩度移送。

未料，前天清晨2點多，男子到北屯區崇德路二段超商買3罐啤酒，男子有戴口罩但拒絕實名制，朝櫃台丟5百元就想離開，店員氣得報警。昨晨3點多，男子再到超商買香菸，同樣拒絕實名制，店員立即報警處理。

台中市警察局第五分局文昌派出所表示，美籍男子身上有酒味，見警方到場情緒相當激動，警方將其壓制在地上銬，男子「啊」哀號大叫，不斷以英文咆哮「新冠肺炎是假的」、「我就是不相信有這種病毒」，對於警方開出的裁罰單，男子一律拒簽，警方通知其女友到所帶回照顧。

美籍男子誇張行徑全被錄下，民眾po到臉書「爆料公社」發文，「又是你，常常來亂很好玩嗎？要不要滾回你的國家？進便利商店不掃碼不戴口罩...常常在北屯中科大飯店附近便利商店出現的問題人物...」，引發網友熱議。

附近居民透漏，美籍男子在大樓社區常不戴口罩，配戴口罩宣導初期警方多次勸導，男子依舊故我，沒想到男子多次進出派出所還是不配合戴口罩、實名制，氣得呼籲台中市政府硬起來，「這種人就應該要重罰！」

文昌派出所表示，5月29日至6月3日止，男子因違反傳染病防治法遭移送共4件，可處新台幣3000元至1萬5千元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康