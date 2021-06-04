快訊

台北市瞬間強降雨市區多處積水 南港區南深陸閘門關閉

確診破萬人！今日本土案例+472 死亡個案21例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

養生館化整為零改外帶 南投八大停業至14日加強稽查

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

新冠疫情擴散至今仍無法有效控制，八大行業為高風險場所，南投縣建設處表示，為了避免疫情再有破口，南投縣八大行業停止營業期限從6月8日延長到6月14日，而部分業者偷偷營業，除依傳染病防治法重罰、斷水斷電外，也會視狀況公告業者名單。

南投縣政府早已公告八大高風險場所停止營業，還是有不肖館業者轉型外送多元營業，竹山鎮有男客開車到養生館，將小姐載到汽車旅館交易，還好警方加強稽查養生館，發現業者暗中以外帶方式營業，一路跟監到汽車旅館當場查獲，將養生館依傳染病防治法函送縣府開罰、建請斷水斷電。

建設處長李正偉說，南投縣從5月24日至6月1日，和縣警局、衛生局聯合稽查八大行業129家，包括草屯鎮25家、南投市26家、名間鄉11家、竹山鎮17家、埔里鎮26家。魚池水里集集3家。草屯第二次21家。

雖然聯合稽查時，八大場所都依規定停業，仍有心存僥倖的業者，化整為零暗中營業，成為防疫不確定因素，這段期間警方透過埋伏、接獲檢舉和調閱監視器等方式，揪出查獲私下違規營業。

李正偉說，為了確保台灣安全，希望鄉親能遵守防疫規定，避免群聚、減少移動，降低感染風險保護自己和家人，也提醒相關業者勿心存僥倖，否則將依規裁處30萬元罰鍰，若再犯強制斷水、斷電，確保南投鄉親安全。

南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供
南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供
南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供
南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供
南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供
南投縣八大行業停業延長至6月14日，同時加強稽查、重罰，避免業者偷偷營業成為破口。圖／南投縣政府提供

八大行業 疫情 傳染病

延伸閱讀

南投縣啟動「東方紅PCR專案」 強調身分全程保密

竹山警再查獲養生館外約接客 縣府啟動PCR核酸採檢專案

金門縣府再出重手 養生館疫情期間違規營業遭罰20萬元

養生館7人確診 嫖客不怕員林辣妹繼續接客

相關新聞

影／又是你！美籍男拒實名制逛超商 警移送四次還不怕

又是你！台中市一名美籍男子昨晨在超商買菸拒實名制，店員一見「熟面孔」立即報警。原來男子上月29日至今，分別因未戴口罩、拒...

左營派出所「館長」 苦讀2年考上警大刑事研究所

高雄左營警分局文自派出所警員方鴻儒，歷經2年苦讀，在今年如願以償考上警大刑事研究所，方鴻儒不驕不餒，謙虛的說「日後會繼續...

養生館化整為零改外帶 南投八大停業至14日加強稽查

新冠疫情擴散至今仍無法有效控制，八大行業為高風險場所，南投縣建設處表示，為了避免疫情再有破口，南投縣八大行業停止營業期限...

小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來

新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場...

基隆兩車行車糾紛 後車駕駛持球棒理論被送辦

基隆市明德一路、永富路口昨天上午11點多，有兩輛汽車疑因發生行車糾紛，後方車輛駕駛下車，持球棒到前車旁，全程被民眾發現報...

26歲男士檢門口打68歲婦 檢方將他起訴正在追幕後嫌犯

26歲謝姓男子今年4月在士林地檢署門口，對正要出庭的68歲王姓婦女潑辣椒水、持鐵棍毆打，打完跑到派出所自首。士檢將他聲押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。