養生館化整為零改外帶 南投八大停業至14日加強稽查

新冠疫情擴散至今仍無法有效控制，八大行業為高風險場所，南投縣建設處表示，為了避免疫情再有破口，南投縣八大行業停止營業期限從6月8日延長到6月14日，而部分業者偷偷營業，除依傳染病防治法重罰、斷水斷電外，也會視狀況公告業者名單。

南投縣政府早已公告八大高風險場所停止營業，還是有不肖館業者轉型外送多元營業，竹山鎮有男客開車到養生館，將小姐載到汽車旅館交易，還好警方加強稽查養生館，發現業者暗中以外帶方式營業，一路跟監到汽車旅館當場查獲，將養生館依傳染病防治法函送縣府開罰、建請斷水斷電。

建設處長李正偉說，南投縣從5月24日至6月1日，和縣警局、衛生局聯合稽查八大行業129家，包括草屯鎮25家、南投市26家、名間鄉11家、竹山鎮17家、埔里鎮26家。魚池水里集集3家。草屯第二次21家。

雖然聯合稽查時，八大場所都依規定停業，仍有心存僥倖的業者，化整為零暗中營業，成為防疫不確定因素，這段期間警方透過埋伏、接獲檢舉和調閱監視器等方式，揪出查獲私下違規營業。