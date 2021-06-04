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小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場勸導，老闆娘則是當場急得差點哭出來，急忙解釋不是故意的，因為小吃攤的房租水電瓦斯快要付不出來，才會鋌而走險，希望員警網開一面。

據了解，竹東派出所是在2日中午接獲民眾報案檢舉，表示於北興路三段一間小吃攤，疑似有客人內用，警方獲報後立即前往現場，進入店內後發現確有2名顧客坐於店內，口罩皆為正常配戴，但餐桌上擺放菜餚，顯見2人有在餐廳內用餐情事。

楊姓老闆娘當場向員警求情，坦承當時店內尚在營業中，但實在是因為生意不好，而且房租及水電瓦斯都快付不出來，才會鋌而走險開放內用，讓客人內用，希望員警網開一面，並承諾不會再犯。

員警則向在場人員宣導防疫三級警戒期間禁止提供現場飲食的規定，並現場開立稽查紀錄表，供老闆娘確認後簽名；警方表示，店家若有違反者，依傳染病防治法第37條第一項第六款及同法第70條規定，可處以新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾務必遵守政府公告的各項防疫規定，切勿以身試法。

老闆娘擔心遭開單受罰，當場急得快哭出來。記者巫鴻瑋／翻攝
老闆娘擔心遭開單受罰，當場急得快哭出來。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 口罩

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