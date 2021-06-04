聽新聞
test
0:00 / 0:00
小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來
新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場勸導，老闆娘則是當場急得差點哭出來，急忙解釋不是故意的，因為小吃攤的房租水電瓦斯快要付不出來，才會鋌而走險，希望員警網開一面。
據了解，竹東派出所是在2日中午接獲民眾報案檢舉，表示於北興路三段一間小吃攤，疑似有客人內用，警方獲報後立即前往現場，進入店內後發現確有2名顧客坐於店內，口罩皆為正常配戴，但餐桌上擺放菜餚，顯見2人有在餐廳內用餐情事。
楊姓老闆娘當場向員警求情，坦承當時店內尚在營業中，但實在是因為生意不好，而且房租及水電瓦斯都快付不出來，才會鋌而走險開放內用，讓客人內用，希望員警網開一面，並承諾不會再犯。
員警則向在場人員宣導防疫三級警戒期間禁止提供現場飲食的規定，並現場開立稽查紀錄表，供老闆娘確認後簽名；警方表示，店家若有違反者，依傳染病防治法第37條第一項第六款及同法第70條規定，可處以新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾務必遵守政府公告的各項防疫規定，切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言