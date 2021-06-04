小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來

新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場勸導，老闆娘則是當場急得差點哭出來，急忙解釋不是故意的，因為小吃攤的房租水電瓦斯快要付不出來，才會鋌而走險，希望員警網開一面。

據了解，竹東派出所是在2日中午接獲民眾報案檢舉，表示於北興路三段一間小吃攤，疑似有客人內用，警方獲報後立即前往現場，進入店內後發現確有2名顧客坐於店內，口罩皆為正常配戴，但餐桌上擺放菜餚，顯見2人有在餐廳內用餐情事。

楊姓老闆娘當場向員警求情，坦承當時店內尚在營業中，但實在是因為生意不好，而且房租及水電瓦斯都快付不出來，才會鋌而走險開放內用，讓客人內用，希望員警網開一面，並承諾不會再犯。