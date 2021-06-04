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基隆兩車行車糾紛 後車駕駛持球棒理論被送辦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市明德一路、永富路口昨天上午11點多，有兩輛汽車疑因發生行車糾紛，後方車輛駕駛下車，持球棒到前車旁，全程被民眾發現報警，警方循線通知持球棒林姓男子到案，依違反社會秩序維護法送辦。

市警第三分局表示，這起行車糾紛發生在昨天上午11時27分，地點在基隆市七堵區明德一路、永富路口，有民眾提供錄影畫面報案，有兩輛車疑發生行車糾紛，後方車輛駕駛手持球棒走到前方車輛駕駛座旁，隨後雙方自行離開。

經警方調閱路口監視器追查，循線通知當事人到所說明，查出陳姓男子駕駛自小客貨車，與林姓男子駕駛自小貨車發生行車糾紛，林男稱因遭對方攔下，為求防身，手持球棒前往陳男駕駛座旁詢問攔停原因，球棒在案發後遭丟棄不知去向。

基隆兩車行車糾紛，後車駕駛持球棒下車理論被送社維法。記者游明煌／翻攝
基隆兩車行車糾紛，後車駕駛持球棒下車理論被送社維法。記者游明煌／翻攝

基隆 監視器

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