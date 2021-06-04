基隆兩車行車糾紛 後車駕駛持球棒理論被送辦
基隆市明德一路、永富路口昨天上午11點多，有兩輛汽車疑因發生行車糾紛，後方車輛駕駛下車，持球棒到前車旁，全程被民眾發現報警，警方循線通知持球棒林姓男子到案，依違反社會秩序維護法送辦。
市警第三分局表示，這起行車糾紛發生在昨天上午11時27分，地點在基隆市七堵區明德一路、永富路口，有民眾提供錄影畫面報案，有兩輛車疑發生行車糾紛，後方車輛駕駛手持球棒走到前方車輛駕駛座旁，隨後雙方自行離開。
經警方調閱路口監視器追查，循線通知當事人到所說明，查出陳姓男子駕駛自小客貨車，與林姓男子駕駛自小貨車發生行車糾紛，林男稱因遭對方攔下，為求防身，手持球棒前往陳男駕駛座旁詢問攔停原因，球棒在案發後遭丟棄不知去向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言