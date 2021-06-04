快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

26歲男士檢門口打68歲婦 檢方將他起訴正在追幕後嫌犯

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

26歲謝姓男子今年4月在士林地檢署門口，對正要出庭的68歲王姓婦女潑辣椒水、持鐵棍毆打，打完跑到派出所自首。士檢將他聲押獲准，偵結依傷害罪嫌起訴；透過他手機查出明顯受人指使，並非他偵訊時辯稱的「隨機打人」；已鎖定幕後主嫌，將追查到案。

當時王婦坐輪椅由她的郭姓律師推扶到士檢出庭，謝一見到王，衝上前打人後逃跑，士檢保全衝出追捕謝，追到停車場門口，謝已消失無蹤。

起訴指出，謝2021年4月9日早上9點多，攜帶辣椒水噴霧罐、鐵棍在士檢門口徘徊，一見到王上前噴辣椒水，導致王及她的律師受傷，再用鐵棍毆打王，害王左側脛骨骨折、 左側小腿撕裂傷、左側眼化學性灼傷。

謝犯後到士林分局蘭雅派出所自首，士檢根據監視器畫面、謝的手機裡翻拍王的畫面，依傷害罪嫌將謝起訴。目前謝仍在羈押中。

謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷，地下留下一灘血。記者蔡翼謙／翻攝
謝嫌在士林地檢署門口使用鐵棍毆打王婦，王婦受傷，地下留下一灘血。記者蔡翼謙／翻攝
謝嫌（中）在士林地檢署門口打人被羈押，士檢依傷害罪嫌將他起訴。記者蔡翼謙／翻攝
謝嫌（中）在士林地檢署門口打人被羈押，士檢依傷害罪嫌將他起訴。記者蔡翼謙／翻攝

傷害罪 律師 自首

延伸閱讀

影／彰化無夜市可逛？2男騎車至台中廟東夜市傷人

防疫新生活！士檢明起分流居家辦公、到署上班 避免群聚

雙北三級警戒 士檢：原則暫緩開庭除了特例

男不滿傳播妹女友遭性侵 持開山刀辣椒水要脅男客賠錢

相關新聞

拉下口罩露臉偷愛心箱 通緝男再偷機車遭逮吃防疫罰單

趙姓男子騎機車到飲料店買飲料，涉嫌偷走店家擺在櫃台上的愛心捐款箱，影像貼網後，不少人看他曾拉下口罩露臉且牌照號碼全都露，...

影／疫情當前還在人與人連結 竹北養生館男女頻繁出入

新竹縣竹北警方昨天接獲民眾報案，指出轄內的養生會館疑似偷偷違規營業，員警率隊前往埋伏時果真撞見有男男女女頻繁出入，而且都...

小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來

新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場...

基隆兩車行車糾紛 後車駕駛持球棒理論被送辦

基隆市明德一路、永富路口昨天上午11點多，有兩輛汽車疑因發生行車糾紛，後方車輛駕駛下車，持球棒到前車旁，全程被民眾發現報...

26歲男士檢門口打68歲婦 檢方將他起訴正在追幕後嫌犯

26歲謝姓男子今年4月在士林地檢署門口，對正要出庭的68歲王姓婦女潑辣椒水、持鐵棍毆打，打完跑到派出所自首。士檢將他聲押...

快打部隊壓制醫療暴力？ 侯友宜：展現英勇打擊犯罪

新北市長侯友宜昨指出，警察會與醫院聯繫，只要發生問題就會派出快打部隊到場壓制犯嫌，卻引發基層員警不滿，認為是「增加被感染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。