26歲男士檢門口打68歲婦 檢方將他起訴正在追幕後嫌犯

26歲謝姓男子今年4月在士林地檢署門口，對正要出庭的68歲王姓婦女潑辣椒水、持鐵棍毆打，打完跑到派出所自首。士檢將他聲押獲准，偵結依傷害罪嫌起訴；透過他手機查出明顯受人指使，並非他偵訊時辯稱的「隨機打人」；已鎖定幕後主嫌，將追查到案。

當時王婦坐輪椅由她的郭姓律師推扶到士檢出庭，謝一見到王，衝上前打人後逃跑，士檢保全衝出追捕謝，追到停車場門口，謝已消失無蹤。

起訴指出，謝2021年4月9日早上9點多，攜帶辣椒水噴霧罐、鐵棍在士檢門口徘徊，一見到王上前噴辣椒水，導致王及她的律師受傷，再用鐵棍毆打王，害王左側脛骨骨折、 左側小腿撕裂傷、左側眼化學性灼傷。