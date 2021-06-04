快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快打部隊壓制醫療暴力？ 侯友宜：展現英勇打擊犯罪

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北市長侯友宜昨指出，警察會與醫院聯繫，只要發生問題就會派出快打部隊到場壓制犯嫌，卻引發基層員警不滿，認為是「增加被感染風險嗎？」。侯友宜今指出，警察第一時間反應要快速壓制暴力犯罪並逮捕嫌犯，展現英勇打擊犯罪的局面。

新北市雙和醫院先前發生3名護理人員遭1名洪姓確診者砍傷又對醫護吐痰，侯友宜要求用打擊重大刑案的效率及態度去面對醫護人員的安全問題。

但有員警指出，快打警力根本無法解決醫療暴力問題，快打部隊是警方以優勢警力壓制犯嫌的機制，但在面對確診者卻選擇用這種方式解決，接觸確診者就會有染疫風險，應該加強醫院保全人員的能力，否則遠水救不了近火。

侯友宜今表示，醫療暴力是一個重大的刑案，警察在第一個時間的反應要快速的壓制暴力犯罪，並逮捕嫌犯，讓警察展現英勇打擊犯罪的局面，家一起加油，讓醫療暴力不再發生。

面對醫療暴力，新北市長侯友宜今指出，警察第一時間反應要快速壓制暴力犯罪並逮捕嫌犯，展現英勇打擊犯罪的局面。圖／新北新聞局提供
面對醫療暴力，新北市長侯友宜今指出，警察第一時間反應要快速壓制暴力犯罪並逮捕嫌犯，展現英勇打擊犯罪的局面。圖／新北新聞局提供

侯友宜 警察

延伸閱讀

日送AZ疫苗給台灣 侯友宜：中央分配疫苗要有戰略思維

宅在家防疫 　新北開放周末黃線停車60小時！

醫療暴力頻傳侯友宜下令出動快打 基層警怨：出動被感染？

大型篩檢站啟用首日4人呈陽性 新北再增三重快篩站

相關新聞

拉下口罩露臉偷愛心箱 通緝男再偷機車遭逮吃防疫罰單

趙姓男子騎機車到飲料店買飲料，涉嫌偷走店家擺在櫃台上的愛心捐款箱，影像貼網後，不少人看他曾拉下口罩露臉且牌照號碼全都露，...

影／疫情當前還在人與人連結 竹北養生館男女頻繁出入

新竹縣竹北警方昨天接獲民眾報案，指出轄內的養生會館疑似偷偷違規營業，員警率隊前往埋伏時果真撞見有男男女女頻繁出入，而且都...

小吃店為生存偷營業遭檢舉 老闆娘哭房租水電繳不出來

新竹縣竹東鎮一間小吃店，2日遭民眾檢舉疑似營業提供客人內用，員警上門後果真發現有客人在用餐，但已經違反防疫規定，員警當場...

基隆兩車行車糾紛 後車駕駛持球棒理論被送辦

基隆市明德一路、永富路口昨天上午11點多，有兩輛汽車疑因發生行車糾紛，後方車輛駕駛下車，持球棒到前車旁，全程被民眾發現報...

26歲男士檢門口打68歲婦 檢方將他起訴正在追幕後嫌犯

26歲謝姓男子今年4月在士林地檢署門口，對正要出庭的68歲王姓婦女潑辣椒水、持鐵棍毆打，打完跑到派出所自首。士檢將他聲押...

快打部隊壓制醫療暴力？ 侯友宜：展現英勇打擊犯罪

新北市長侯友宜昨指出，警察會與醫院聯繫，只要發生問題就會派出快打部隊到場壓制犯嫌，卻引發基層員警不滿，認為是「增加被感染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。