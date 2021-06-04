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快打部隊壓制醫療暴力？ 侯友宜：展現英勇打擊犯罪
新北市長侯友宜昨指出，警察會與醫院聯繫，只要發生問題就會派出快打部隊到場壓制犯嫌，卻引發基層員警不滿，認為是「增加被感染風險嗎？」。侯友宜今指出，警察第一時間反應要快速壓制暴力犯罪並逮捕嫌犯，展現英勇打擊犯罪的局面。
新北市雙和醫院先前發生3名護理人員遭1名洪姓確診者砍傷又對醫護吐痰，侯友宜要求用打擊重大刑案的效率及態度去面對醫護人員的安全問題。
但有員警指出，快打警力根本無法解決醫療暴力問題，快打部隊是警方以優勢警力壓制犯嫌的機制，但在面對確診者卻選擇用這種方式解決，接觸確診者就會有染疫風險，應該加強醫院保全人員的能力，否則遠水救不了近火。
侯友宜今表示，醫療暴力是一個重大的刑案，警察在第一個時間的反應要快速的壓制暴力犯罪，並逮捕嫌犯，讓警察展現英勇打擊犯罪的局面，家一起加油，讓醫療暴力不再發生。
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