拉下口罩露臉偷愛心箱 通緝男再偷機車遭逮吃防疫罰單

趙姓男子騎機車到飲料店買飲料，涉嫌偷走店家擺在櫃台上的愛心捐款箱，影像貼網後，不少人看他曾拉下口罩露臉且牌照號碼全都露，好奇他哪裡來的勇氣。高雄警方追他行蹤多日，昨天逮捕他到案，查出他涉及多案並遭通緝，警方今天也影像中他曾拉下口罩，開單舉發他違反傳染病防治法。

據了解，32歲的趙姓男子因傷害案，經橋頭地檢署發布通緝。5月31日他向朋友借機車，到高雄市前鎮區瑞隆路買飲料，剛在飲料店停車時還拉下口罩，戴在下巴，趁店員轉身幫他調製杯飲，涉嫌偷走店家擺櫃台上的愛心箱，箱內共有零錢300多元，明目張膽把愛心箱放置機車腳踏板上離去。

事後店家發現愛心箱不翼而飛，調閱門口監錄影像，才發現脫口罩買飲料的男子涉案，報警處理，並將影像貼上臉書，許多人見他露臉偷愛心箱，牌照號碼也全露好奇他哪裡來的勇氣。

高雄市警前鎮分局追查多日，昨天下午，趙騎失竊的機車在前鎮瑞隆路尋找下手目標 ，被員警盯上，逮捕他到案，查出原來趙所騎的機車不是借的、就是偷的，才如此明目張膽。

據調查，趙姓男子6月1日另在前鎮區保泰路，發現1輛機車鑰匙未拔走，涉槏偷走機車，在仁武、前鎮2地以同手法偷2家飲料店櫃台上的愛心捐款箱，並在新興區偷走旅館櫃台的投幣箱，共得手3000多元。