女子涉散布確診假訊息 雲林警查獲送辦

網路謠傳「一位台西人從蘆洲回來確診，還來四湖吃早餐」假訊息，雲林警方今天將涉嫌散布訊息的吳女依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送雲林地檢署偵辦。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情日益嚴峻，卻有民眾3日在臉書社群「我是四湖人」張貼「各位真的別出門了...早上一位台西人從蘆洲回來確診，還來四湖吃早餐」訊息。雲林縣衛生局指出，此為假訊息，請民眾勿再轉傳與散布。

警方今天表示，經調查傳喚涉嫌散布假訊息的吳女（44歲）到案說明，她稱因友人傳有確診者來四湖訊息，一時氣憤確診者到處亂跑，未經查證便貼文臉書社群，想提醒大家要注意，沒有要造成恐慌。詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

朱宗泰表示，防疫期間如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情謠言或不實訊息，警方將依特別條例速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。