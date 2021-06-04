飆罵髒話並要警察肉搜確診者 結果自己傳假訊息被送辦

疫情嚴峻，雲林縣已保持5天零確診，民眾感到安心之餘，昨天在雲林縣「我是四湖人」臉書社群卻有人張貼訊息並用髒話飆罵確診者趴趴走，要網友肉搜並向警察報案，警方一查結果是這位叫人肉搜的吳姓男子轉貼假訊息，警方今天傳喚他到案，他稱是不滿確診者趴趴走，為保大家安全才轉貼訊息。

由於這位怒罵確診者的吳姓「正義哥」，雖是好心見義勇為，但因未經查證就轉傳假訊息，結果落得被移送法辦面臨巨額罰款的下場。

「各位真的別出門了..早上一位台西人從蘆洲回來確診，還來四湖吃早餐」。各地紛傳確診疫情，雲林縣除零星的外來確診足跡，已連續五天保持零確診，大家都感欣喜，不料，昨天在網路出現「確診者趴趴走..到四湖吃早餐」的訊息，引起重視。

昨天更有一名吳姓男子在臉書「我是四湖人」社群，除轉貼這則訊息且還飆罵這名確診者，「X！確診返鄉已很過分，你想死，你家想死，不要拖累四湖鄉親，該肉搜！請分局處理吧！還是要像宜蘭那件一樣吵！」。

吳姓男子既請警方處理，警方經向雲林縣衛生局查證後，認定此為假訊息，認為吳男已涉嫌損害公眾及他人，隨即報請雲林地檢署指揮偵辦，並將散佈訊息的吳姓涉嫌人傳喚到案。

吳男指稱，他是因友人傳有確診者來四湖訊息，一時氣憤確診者還到處亂跑，他未經查證就貼文，一方面很生氣確診不該跑，一方面只是想提醒大家要注意和警方的重視，並沒有要造成大家恐慌的意思。

吳男訊後，被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送雲林地方檢察署偵辦。