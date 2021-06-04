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影／疫情當前還在人與人連結 竹北養生館男女頻繁出入

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北警方昨天接獲民眾報案，指出轄內的養生會館疑似偷偷違規營業，員警率隊前往埋伏時果真撞見有男男女女頻繁出入，而且都是從後門進出，員警隨即破門入內臨檢，竟當場發現有男女正在「人與人的連結」，還有幾組客人在候位，宛如萬華阿公店翻版。

竹北警方表示，昨天下午5時許，六家派出所接獲報案後，立刻前往被民眾指出有在違規營業的養生會館，員警抵達時卻發現大門深鎖，屋內也沒有燈光，看不出來有在營業的情況，但報案民眾堅稱絕對有在營業，要求員警處理，警方當然不敢大意。

六家派出所長胡淙惟乾脆在養生館旁埋伏，竟果真撞見有男女從養生館後門進出，穿著清涼的美容師還出來送客，氣得員警們當場上前破門臨檢；一進到養生館內，只見小姐們嚇得四處躲藏，警員還在房間內當場撞見有男女正在按摩床上「人與人的連結」，未戴口罩、有肌膚接觸。

經清查，現場除了正在接受服務的男客，沙發區還有好幾組客人正在候位，等待接受美容師的貼身服務，且包含美容師及客人在內，養生館內有10人群聚，而且為了躲避查緝還開後門營業，養生館周遭更架設10多支監視器，且客人來消費都沒有實聯制，無室內消毒及客人未配戴口罩，違反多項防疫規定。

竹北警分局表示，該店於防疫期間仍故意私自營業，意圖規避警方查緝，顯有違反傳染病防治法，警方依規定現場製作稽查記錄表，移請新竹縣政府衛生局進行裁處，並針對現場負責人及美容師、客人以違反妨害風化，移請新竹地檢署偵辦。

有男客正被服務到一半，被破門員警嚇得趕緊穿起褲子。記者巫鴻瑋／翻攝
有男客正被服務到一半，被破門員警嚇得趕緊穿起褲子。記者巫鴻瑋／翻攝
穿著清涼制服的美容師與男客人，正坐在沙發等候員警確認身分。記者巫鴻瑋／翻攝
穿著清涼制服的美容師與男客人，正坐在沙發等候員警確認身分。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 口罩 臨檢

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