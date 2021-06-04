假冒防疫隔離單位詐騙個資 警教民眾這一招戳破騙局

全國新冠肺炎疫情嚴峻，竟有詐騙集團假冒防疫單位以電話騙取民眾個資，進而誘導匯款轉帳，據刑事局統計自上月中旬起，165反詐騙專線接獲全台民眾洽詢防疫隔離詐騙檢舉電話達130餘件。台中市警察局刑大呼籲，民眾接獲自稱疫調人員要求提供身分證字號、銀行帳戶等資訊，可反問「我的接觸者是誰？」來辨識真偽，並向1922防疫達人、165反詐騙專線求證。

我國新冠肺炎確診人數持續攀升，疫調足跡廣布，台中市警察局刑事警察大隊指出，根據警政署刑事警察局統計，自5月中旬起，165反詐騙專線接獲全台民眾防疫隔離詐騙諮詢或檢舉電話約130餘件，所幸目前尚無相關被害案件發生。

台中市警局刑大指出，台中市也接獲民眾詢問防疫隔離詐騙訊息，所幸至今無民眾受害，可見民眾對預防詐騙意識提升；衛生福利部疾病管制署闢謠，疫調人員不會詢問民眾銀行帳戶、身分證字號等資料，並表示民眾可反問來話者「我的接觸者是誰？」，以辨識真偽。

台中市警局提醒，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為準，民眾可加入「疾管家LINE官方帳號」接收防疫最新資訊，或電洽「1922防疫達人」釐清防疫消息。

台中市警局刑大補充，詐騙手法日益更新，民眾可以下載「趨勢科技防詐達人LINE官方帳號」，針對可疑詐騙帳號、網址或假訊息提供直觀的辨識服務、「Whoscall app」協助過濾可疑來電。