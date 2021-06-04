聽新聞
test
0:00 / 0:00
假冒防疫隔離單位詐騙個資 警教民眾這一招戳破騙局
全國新冠肺炎疫情嚴峻，竟有詐騙集團假冒防疫單位以電話騙取民眾個資，進而誘導匯款轉帳，據刑事局統計自上月中旬起，165反詐騙專線接獲全台民眾洽詢防疫隔離詐騙檢舉電話達130餘件。台中市警察局刑大呼籲，民眾接獲自稱疫調人員要求提供身分證字號、銀行帳戶等資訊，可反問「我的接觸者是誰？」來辨識真偽，並向1922防疫達人、165反詐騙專線求證。
我國新冠肺炎確診人數持續攀升，疫調足跡廣布，台中市警察局刑事警察大隊指出，根據警政署刑事警察局統計，自5月中旬起，165反詐騙專線接獲全台民眾防疫隔離詐騙諮詢或檢舉電話約130餘件，所幸目前尚無相關被害案件發生。
台中市警局刑大指出，台中市也接獲民眾詢問防疫隔離詐騙訊息，所幸至今無民眾受害，可見民眾對預防詐騙意識提升；衛生福利部疾病管制署闢謠，疫調人員不會詢問民眾銀行帳戶、身分證字號等資料，並表示民眾可反問來話者「我的接觸者是誰？」，以辨識真偽。
台中市警局提醒，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為準，民眾可加入「疾管家LINE官方帳號」接收防疫最新資訊，或電洽「1922防疫達人」釐清防疫消息。
台中市警局刑大補充，詐騙手法日益更新，民眾可以下載「趨勢科技防詐達人LINE官方帳號」，針對可疑詐騙帳號、網址或假訊息提供直觀的辨識服務、「Whoscall app」協助過濾可疑來電。
警方呼籲，切勿隨意散播、轉傳不明來源的訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等規定，最高可罰新台幣300萬元或面臨3年以下有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言