史上頭一遭！ 降低群聚 調查班58期全體「放暑假」

本土疫情持續嚴峻，培育調查官搖籃的調查局展抱訓練所，為避免增加受訓學員群聚風險，決定自今日下午放假返家後，全體學員暫時不用再返回所內集訓，受訓課程均採遠距教學替代，相關搏擊、射擊與等體能訓練也暫停，創下調查班開訓以來首例。

調查局展抱山莊位於新北市新店區，每年新進調查官都要在此接受為期一年特訓，受訓學員平常只有放假可外出，其他時間都住在所內，由於調查官需要強健體魄，訓練所的對體能要求也相當嚴謹，這次疫情不但打亂課程步調，還讓受訓學員意外「放暑假」，算是史上頭一回，就連7月1日能否順利實習都是未知數。

事實上，調查班受訓分有第一階段與第二階段，第一階段的術科期末考，占比相當重，每年都在6月舉行，科目包括刑法總則、刑事訴訟法，另有屬於保密教材的經濟犯罪、洗錢防制、國家安全等，考題多為申論題，考不過就要補考，補考沒過就退訓，讓受訓學員壓力不小。

由於保密教材按規定不能攜帶外出，以往每逢6月期末考時，不少受訓學員都自動留所埋頭苦讀，即使遇到假日也不敢返家，為的就是要應戰期末考這個大魔王，因此6月又被許多調查官稱之為「魔鬼月」。

展抱訓練所指出，此次受訓為調查班58期，受訓學員共110人，人數比以往調查班要多，自疫情升級為三級警戒後，訓練已將2人寢室改成1人1室，但單人房寢室不夠，有15人被打散至3間大寢室居住，考量昨日疫情反彈升溫，決定今日起讓所有受訓學員返家，降低群聚風險。