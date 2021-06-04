署長送400份「國王的餐桌」 中市員警飽胃又暖心

全國新冠肺炎疫情嚴峻，台中市警局第二、六分局轄區繁重，短期內查獲多起室內群聚、指壓按摩「明關暗開」、男女於汽車旅館內開毒趴等案件，警政署為體恤員警，昨發送400份「國王的餐桌」精緻便當慰勞員警，員警吃了暖胃又暖心，雖然沒見到署長，但感受到署長體恤基層的心，「謝謝署長的便當」。

內政部警政署署長陳家欽為體恤與慰勉台中市警局辛苦的執勤員警，昨天中午特別訂購400份台中著名的「國王的餐桌」精緻便當，熱騰騰送到外勤員警手中。

「哇！這個便當很不一樣」員警除了驚喜，也接收到署長體恤基層協助防疫工作的辛勞，有人說這是「署長的餐盒」，大夥坐下來大啖便當，暖胃也暖心。

台中市警察局表示，昨天由第二分局、第六分局代表接受署長慰勉，因第六分局位於台中市政經要地，肩負防堵疫情重擔，2周內協助查處未戴口罩168件、公告停業店家擅自營業4件、汽車旅館群聚1件、性交易2件。

其中，更於5月26日執行汽車旅館停業複查時，當場查獲3男4女群聚辦毒趴，依違反毒品危害防制條例及傳染病防治法移送嚴辦，即時阻斷疫情破口。

第二分局轄區是中市人口密度第二高，防疫期間查獲轄內指油壓按摩業等場所暗中營業6件、室內群聚3件，昨清晨更查獲民眾群聚飲酒、打麻將等情事，全依違反傳染病防治法移送。