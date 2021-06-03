疼惜辛苦員警…民間捐消毒門 加強防護又方便

員警在第一線執勤危險性高，彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞請廠商設計可以噴次氯酸水的消毒門，捐贈給埔心分駐所使用，希望保障員警安全，讓人民保母執勤更安心。

消毒門今天在埔心分駐所啟用，所長黃森湖說，怕同仁出勤進進出出，難免有時有疏忽消毒做不確實，有這個消毒門，只要通過時噴一下，全身都可消毒將有更多防護，也很方便。

許增鏞說，員警在疫情期間出勤更辛苦，一定要提升安全措施，他花了4萬多元請廠商朋友設計這個消毒門，共有10個噴頭，人只要走進消毒門就會啟動紅外線感應器，自動噴出稀釋過的次氯酸水消毒，希望讓員警多一層防護。