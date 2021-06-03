不滿衛教內容住院男醫院揮刀 東檢迅速起訴

台東住院林姓男子不滿醫院醫護人員衛教內容，拿菜刀向吳姓醫師揮舞，幸好旁邊人員及時制伏，台東地檢署將林男聲押獲准，並在1星期迅速起訴，求處重刑，以儆效尤。

住院的林男5月26日上午接受醫護人員衛教，因不滿衛教內容拿出預藏菜刀，在護理站內向吳姓醫師揮舞菜刀，醫院立即報案，台東縣警察局台東分局員警趕到現場，林男已遭旁人制伏，隨即遭警方帶回。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺今天表示，檢察官當天透過遠距視訊方式偵訊林男，認為被告涉嫌妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌重大，且有逃亡和反覆犯罪之虞，向法院聲押獲准，並在今天起訴。

曾揚嶺表示，林男暴行嚴重影響醫療環境與醫護人員安全，因此今天迅速起訴，承辦檢察官請法院審酌近日新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，醫療量能、資源日趨緊繃，被告醫療暴力行為實不容姑息，建議法院從重量刑，以儆效尤。

台東地檢署呼籲，正值抗疫、防疫重要時刻，醫護人員及醫療院所均屬全民共有的重要抗疫資源，當應珍惜愛護，切勿以暴力相向，以免減損醫療效能。對於醫療暴力案件，地檢署必將秉持速辦、嚴查之原則，積極調查不法，全力維護醫療環境與醫護人員執業安全。