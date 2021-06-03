婦人搭小黃摔高速公路慘死 運將落跑被依遺棄致死起訴
桃園廖姓計程車司機載吳姓婦人行經國道1號楊梅段時，吳「不明原因」跌出車外重傷，檢警以車追人查獲廖，他起初稱到目的地才發現乘客不見了，事後又說有聽見「框框」的聲音；檢方將廖送精神鑑定無異狀，也無證據顯示有打鬥跡象，偵結依遺棄致人於死罪嫌起訴他。
檢警調查，廖男（54歲）2019年3月4日晚上6點多，到中壢中原大學附近載吳婦（58歲）準備到楊梅看醫生，行經國道1號南向67.1公里處時，吳婦不明原因從計程車右後座跌出車門，倒臥在接近幼獅交流道南下段的路肩線上。
國道警方到場發現，吳婦頭部重傷、全身多處擦挫傷，一旁還有嘔吐物，性命垂危意識不清，送醫搶救10天仍病況惡化引發肺炎死亡。
檢方認為，廖男開車途中知道出事，也可預見吳婦在高速行駛下跌落將受重傷、生命陷於危險狀態，屬於無自救能力之人，且對方還是他的乘客，依法有採取救護或其他必要扶助義務，但廖卻無作為直接離開現場。
案發後警方初步詢問廖，他表示開車約30分鐘抵達目的地，但才發現「乘客不見了」，但對於發生什麼事自己也不清楚，由於廖男供詞過於詭異，警方不排除吳是意外摔出車，抑或遭人惡意丟包。
檢方訊時，廖男坦承有載吳婦，經過案發地附近車速約80、90公里，當時有聽見車裡或車外傳來「框框」的聲音，但他仍離去最後回中壢火車站排班；因廖證詞交代不清，檢方將他送交精神鑑定，但報告顯示廖案發時辨識行為違法能力應無顯著降低。
警方也針對計程車內、外側把手，及窗戶、車門下緣等多處採證，但都與廖、吳的DNA不符，加上車內也無打鬥、刀械痕跡，車門功能正常沒故障，也難判定吳當時有無繫安全帶；另廖、吳的指甲中，化驗也無殘留雙方DNA。
檢方認為，吳婦因不明原因跌出車外倒臥高速行駛的國道，廖男身為司機有照顧救護義務，卻直接讓吳遺留現場終致死亡，偵結依遺棄致死罪嫌起訴他。
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