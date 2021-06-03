「救命啊！」藍衣女尋狗掉進山溝受困 楊梅警巡邏救起
「救命啊！救命啊！」桃園楊梅警方昨日到山區巡邏，查看登山客是否戴上口罩，沒想到突然聽見女性呼救聲，回頭一看，赫見一名穿著藍色上衣的女子受困山溝，3名員警趕緊接力將女子拉回產業道路上，結束一場驚魂記。
這名彭姓女子年約50歲，住在楊梅區瑞坪路山下，昨日尋找愛犬卻不慎掉進山溝長達半小時，彭女受限地形，拿不出口袋裡的手機求援，正值中午，更讓她體力快速流失。
所幸楊梅分局草湳派出所巡佐徐力耘、警員郭豪云、江爵安剛好在附近巡邏，行經瑞坪路矮坪子山區時，聽到彭女大聲呼救的聲音，在觀察地形、地物後，3人終於將受困山溝的彭女救出。
彭女獲救後，心情逐漸穩定，頻頻向警方致謝。警方表示，各類山區路況、天氣難以預測，民眾無論是登山或處理大小事務皆須量力而為，以免憾事發生。
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